Солисты Московской областной филармонии реализуют художественный перформанс в парке «Патриот»

Философ и музыкант Александр Скрябин, которому в январе исполняется 150 лет, был человеком разносторонним: попытки соединить несколько видов искусства в единое целое привели к созданию светомузыки. Именно ей, основанной на способности человека ассоциировать звук с цветом, музыкант посвятил большой период своего творчества. Александр Скрябин стал первым, кто в истории мировой музыкальной культуры совместил в одном произведении звук, цвет и свет.

Идея Александра Скрябина сегодня нашла отражение в новых художественных проектах. Так, 13 ноября в парке «Патриот» известные солисты Московской областной филармонии заслуженные артисты Михаил и Андрей Ивановы совместно с Художественной галереей им. М.Б. Грекова реализуют проект «Пересекая время. Живопись и музыка», в рамках которого музыканты «озвучат» картины художников-баталистов.

А 16 ноября в Центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Ивановы проведут мастер-класс для молодых художников и расскажут, как создать целостный образ живописных и музыкальных произведений русских художников и композиторов.

Проект «Пересекая время. Живопись и музыка» – победитель грантового конкурса Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

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