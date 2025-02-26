«Солнечные боги»: Саша Соколова представляет две новые серии работ в галерее ARTSTORY

Выставка «Солнечные боги» открылась в галерее ARTSTORY. Саша Соколова представляет две новые серии работ, одна из которых дала название всему проекту.

В серии «Солнечные боги» автор обращается к исследованию реальной жизни – такой, какая она есть, без прикрас. Саша Соколова изображает людей со всеми несовершенствами и недостатками. Не испытывая стеснения и стыда, персонажи являют себя миру живыми и настоящими, транслируя при этом уверенность и жизнелюбие. Автор подчеркивает значимость своих персонажей композиционно, объясняя это тем, что специально изображает низкий горизонт, «так что человеческие фигуры напоминают богов в человеческих телах, богов, которые забыли, кто они, и полностью погрузились в человеческие игры, тщательно исполняя свои роли в этом театре под дарующим жизнь Солнцем». Герои Саши Соколовой не только озарены светом, но и источают этот свет.

Вторая серия, представленная на выставке – «Сахарная Настасья» – пронизана ностальгией, любовью и тонким юмором. Проявляется это уже в заглавии, которое с одной стороны отсылает к названию сорта томатов, а с другой – будто представляет собой ласковое прозвище героев, которые знакомы зрителю с самого детства. Несмотря на то, что Саша Соколова работает преимущественно в бытовом жанре, во главе угла ее творчества оказывается портрет. Автор с особенным трепетом относится к деталям — за счет этого внимания ее герои не только становятся узнаваемыми, но обретают характер. Портреты Саши Соколовой – это всегда больше, чем просто изображение человека. Они могут рассказать целую историю о людях, об обществе и даже о самом художнике.

В этой серии мы видим людей из конкретного среза общества – мы не знаем их имен, но их образы всем нам точно знакомы. Саша Соколова обращается к созданию вневременных сюжетов, что сама объясняет так: «Недавно я переехала за город и многие сюжеты взяты мной из окружающей меня действительности. В деревне я провела все детство, и с тех пор тут мало что поменялось, и многое ассоциируется с тем временем. Овощами торгуют все те же бабушки, деревянные дома с наличниками все те же. Работая над этими сериями, я испытывала ностальгические чувства, и после жизни в разных странах мне всегда хочется возвращаться сюда. Мне нравится подмечать и изображать бытовые сценки, обычную жизнь простых русских людей с юмором и любовью».