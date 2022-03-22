«Солнце Москвы» получило столичную прописку

Специалисты Московского городского бюро технической инвентаризации провели адресацию нового досугового пространства «Солнце Москвы», объединяющего колесо обозрения высотой 140 метров и многофункциональный центр. Теперь официальный адрес объекта: г. Москва, 2-ая Останкинская улица, дом 3.

Проект граничит с южной частью ВДНХ, которая является одним из центров притяжения москвичей и гостей столицы. Прогулка от арки Главного входа Выставки до «Солнца Москвы» займет менее 10 минут, от метро ВДНХ — около 15 минут.

Высота колеса обозрения — 140 метров. Оно будет оснащено 30 закрытыми кабинами, а время полного оборота составит 18 минут 40 секунд. После открытия аттракцион призван получить статус самого большого в Европе, обогнав знаменитое колесо обозрения «Лондонский глаз».

С «Солнца Москвы» откроется динамичная панорама на 48 километров в ясную погоду, что позволит увидеть знаковые места столицы.

Колесо обозрения и многофункциональный комплекс «Солнце Москвы» — единственная современная мультиформатная площадка в СВАО столицы, которая предложит гостям несколько сценариев посещения. Помимо увлекательного путешествия над Москвой, гости смогут устроить собственный праздник в кабинке аттракциона, сходить в кино, отдохнуть в ресторанах и кафе, совершить покупки в магазинах.

Открытая территория площадью 3 га объединит: колесо обозрения, зоны отдыха, гастрономический кластер, магазины и многофункциональный центр, ориентированный также на жителей близлежащих районов СВАО, численностью не менее 200 тыс. человек.

В 2022 году на прилегающей к ВДНХ территории откроется колесо обозрения высотой 140 м. и одноименный многофункциональный комплекс (МФК). Проект призван стать новой всесезонной городской точкой притяжения.

Территория «Солнце Москвы» занимает 33 тыс. кв. м. МФК включает открытый городской променад с мобильными павильонами, а также два этажа закрытых пространств, где на площади 26 тыс. кв. м. разместятся рестораны, кафе, кинотеатр, магазины.

Аттракцион будет оборудован 30-ю закрытыми кабинами, каждая 6-я с прозрачным люком. Кабины оснащены системами кондиционирования, отопления и освещения. Вместимость колеса за один оборот, продолжительностью 18 мин. и 40 сек., составит 450 человек.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.