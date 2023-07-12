Сольный концерт Юлии Райнер на сцене «Депо.Москва»

Лето - лучшее время, чтобы утонуть в любви. Июльский концерт Юлии Райнер затянет вас в пучину чувств и водопад эмоций.

Юлия Райнер - певица, которая создала культ чувственности и страсти. Ее треки «крючками» цепляют каждое влюбленное сердце, текста как исповедь, превращаются в откровение на грани с соблазном.

14 июля в в 20.00 Юлия Райнер выступит с сольным концертом на главной сцене фудмолла «Депо.Москва». Она представит свои главные хиты, которые созвучны каждому. «В космосе», «Там, где нас нет»,«Танцуй в мою сторону», «Повод» и многие другие хиты в этот вечер пустят мурашки по залу.

Встречаемся 14 июля ровно в 20:00 по традиции у главной сцены.

Вход свободный.

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