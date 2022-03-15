«SOLO». Russian World Vision представляет первый документальный фильм о танцах

17 марта 2022 года в кинотеатрах России выйдет первый российский документальный фильм о танцах «Solo» — кинопутешествие в мир новой для России пластической культуры.

Преодоление себя, обстоятельств, осознание своих возможностей, жесткая конкуренция за оценку жюри и публики, эйфория от побед и поддержки единомышленников, радость осознания своего роста, бескрайние горизонты творчество — всё это о фильме «Solo» и его героях.

Героями проекта стали представители шести танцевальных направлений: двух академических (классический балет и contemporary) и четырех «уличных» (pole dance, krump, hip-hop, vogue). Фильм снимался в течение 4 лет в 6 странах мира: России, Белоруссии, Польше, Германии, Италии и Франции.

Часть съемок проходила в Большом Театре, хотя обычно съемочные группы туда не пускают. Также в качестве локаций были задействованы галерея «Здесь на Таганке» художника и перформера Андрея Бартенева, заброшенный особняк в Покровском-Стрешневе, балконе Президент-Отеля, галерея «Интерьеры Махараджи», театр Наций, школа танцев ProTancy и Mainstream.

Несколько треков из звучащих в фильме были практически подарены их авторами — Иваном Дорном («Preach»), Eighteen («Земной шар»), DJ Pierre («Acid Love»).

О ГЕРОЯХ

Михаил Крючков

Танцевальное направление — классический балет. 34 года. Живет и работает в Москве, в Большом театре. Лауреат многочисленных балетных конкурсов. Среди сольных партий в Большом — Злой Гений в балете «Лебединое озеро», Абдерахман в «Раймонде», Иван в «Мастере и Маргарите».

Алексей Торгунаков

Танцевальное направление — contemporary dance. 32 года. Живет и работает в Варшаве. Бывший артист балета Большого театра. Сейчас — солист Театра Танца и движения Розбарк в южной Польше (г. Бытом). В феврале состоится его дебют в качестве режиссера танцевального спектакля.

Дмитрий Политов

Танцевальное направление — пол дэнс. 30 лет. На данный момент работает в Турции. 10-кратный чемпион мира в соревнованиях в танцах на пилоне. Участник ТВ-шоу «Минута славы» (Первый канал), «Новые танцы» (ТНТ) и их украинских аналогов. Несколько сезонов работал в труппе Cirque du Soleil.

Алёна Двойченкова

Танцевальное направление — вог. 30 лет. Живет в Санкт-Петербурге. Бывшая участница самого именитого vogue-комьюнити в России (House of Bonchinche). Певица. Участница 3 сезона ТВ-проекта «Танцы на ТНТ», видео с прослушиванием на шоу стало рекордсменом по просмотрам.

Диляра Шакирьянова

Танцевальное направление — крамп. 30 лет. Живет в Москве. Участница ТВ-шоу «Танцы на ТНТ», «Новые танцы на ТНТ». Чемпионка мира в крампе в составе команды от России.

Кристина Касьяненко

Танцевальное направление — hip-hop. 30 лет. Живет в Москве. Родоначальница экспериментального hip-hop в СНГ.

О РЕЖИССЕРСКОЙ ЗАДАЧЕ

Режиссер Ольга Панкратова выбрала для фильма конкретных людей, в том числе, исходя из неочевидности их жизненного пути: стереотипические «мужские» танцы (hip-hop, крамп) исполняют девушки, стереотипические «женские» — мужчины (балет, пол-дэнс, контемпорари). Протагонисты за 4 года съемок проходят каждый свой путь в танце. Они все — люди «из народа», всего добиваются сами, все заработанные титулы, полученные роли — плод невероятного трудолюбия, настойчивости, порой — одержимости. Развиваться в танцах можно бесконечно, и в какой-то момент герои сами обнаруживают, что стремление станцевать еще одно соло и получить еще одну награду — это вещь в себе, за которой ничего не следует, кроме преодоления еще более высоких барьеров. Режиссер показывает 6 историй бесконечного стремления к совершенству. Зрители видят, что от внешних условий (кто-то получает отличную зарплату за своё искусство, кто-то вынужден занимать деньги, чтобы заплатить за аренду помещения для репетиций), у героев не меняется степень удовлетворенности достигнутым. Так что фильм SOLO — о бесконечном поиске счастья и гармонии и невозможности этот поиск остановить. Ясно, что для героев счастье может быть только в моменте, и ради этого они снова и снова решаются на физически и психологически тяжелый репетиционный и гастрольный труд.

Режиссер фильм, Ольга Панкратова, знает лично, как непросто дается выбор танцев в качестве основной жизненной стези. Она несколько лет посвятила танцам и в итоге ушла в режиссуру, поняв, что танец воспринимается обществом как нечто инфантильное и необязательное. Отсюда — выбор темы и героев: люди выбрали следовать за мечтой, несмотря на мнение большинства, включая — мнение самых близких и важных людей.

Еще один аспект фильма SOLO — взгляд на развитие танцевального движения в России и Европе. Режиссер в ходе съемок обнаружила, что в России внимание и поддержка получает только классическое пластическое искусство, а все, что, условно, характеризуется, как «уличное» — это личное дело и личная головная боль танцоров, так что в России эти пластические жанры развиты довольно слабо и ради участия в значимых баттлах, фестивалях и перформансах ребятам из hip-hop, krump, pole dance, да и contemporary танцорам приходится ездить за рубеж. Это осложняет творческий путь, однако еще одно открытие режиссера дает повод к оптимизму: танцевальные комьюнити максимально космополитичны: не важно, из какой ты страны — важно, как ты двигаешься и насколько крута режиссура твоего перформанса.

Режиссер фильма Ольга Панкратова – выпускница журфака МГУ, номинант множества российских и международных кинематографических премий и фестивалей, начала свой путь в кино в 2014 году. Ольга на своих проектах выступает как сценарист, режиссер, продюсер, а также иногда как монтажёр и редактор.

В 2017 годы Ольга сняла свою первую полнометражную документальную работу: «Да, шеф!». Дистрибуцией фильма занималась американская компания IndieRights Distribution. Ольга много работает в международном поле: с Францией, Германией, Италией, Бельгией, США и Канадой.

В данный момент, благодаря поддержке международных грантовых организаций, Ольга переключила творческий фокус с простого документального сторителлинга на работу с иммерсивными визуальными инструментами

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