Сон Полифема: Арт-проект на стыке пространств дизайна и искусства

Это выставка-эксперимент. Ее цель — показать процесс конструирования интерьера. Как искусство и дизайн трансформируют пространство, в котором изначально была лишь пустота? Как оно обретает индивидуальность и собственное имя, какие чувства рождает эта среда? Как объект искусства становится голосом этой безмолвной среды и тишины?

Ключевой объект проекта — 15-метровое полотно Евгении Тут «Пейзаж с Полифемом», выполненное непосредственно в пространстве экспозиции. Оно создает параллель между зрителем и наблюдающим чувственную любовь Полифемом. Это произведение, как и другие работы из серии «Ландшафты. Белые ночи», переосмысливает черное и белое, небо и землю, мужское и женское, ландшафт и человека. Однако, все они по итогу растворяются друг в друге. И в этом превращении искусство приближается к раскрытию тайны мироздания.

Среда создана дизайнером Егором Даниловым. Музыка медиа-художника Александра Погребняка служит неотъемлемой частью иммерсивного погружения в проект.

Арт-проект «Сон Полифема» представлен в Санкт-Петербурге, в интерьере аппарт-отеля Docklands.

Егор Данилов — дизайнер интерьеров, частных и общественных пространств, чьи работы воплощают в себе эстетику минимализма: «Я стремлюсь создавать функциональные интерьеры, побуждающие к созерцанию, обращению взгляда внутрь себя. Потому так важны красота естественности, общие решения, а не декоративный шум. Так голосом интерьера становится раскрытие личности через искусство. Визуальная тишина пространства — это способ услышать себя».

Евгения Тут — современная междисциплинарная художница, переосмысливающая в своих работах архитектуру и письменность, чьи работы находятся в коллекции Русского Музея, Музея Гараж, в частных российских и зарубежных коллекциях: «Сон Полифема — художественный эксперимент. Как на прозаичной белой области возникает та самая поэтичность? Как сам человек воображает себе то, что окружает его? На короткое время зрителю предлагается проникнуться моментом «собирания». С позиции интерьера и искусства увидеть то, что еще не случилось, но что обязательно будет».