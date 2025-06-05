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«Сообщение об ошибке»: персональная выставка Константина Аджера

editor
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Художник Константин Аджер. Изображение предоствлено пресс-службой PENLAB Gallery

Галерея PENNLAB представляет персональную выставку Константина Аджера «Сообщение об ошибке».

Проект «Сообщение об ошибке» — результат ментальной трансформации, медитативного созерцания цифровых ошибок и персонифицированной игры по сборке реальности из макромира пикселей глитча, внимательно извлеченных из артефактов потоковых видео. Выбранные фрагменты масштабируются и материализуются автором в «привычный формат картины».

Системная ошибка, пребывая в лиминальном состоянии, порождает множественные колонии битых пикселей, нарушающих естественное состояние оригинального изображения. Руинированные фрагменты цифрового пепла демонстрируют стремление к самостоятельному делению и, подобно биологическим клеткам, обладают способностью к регенерации. Однако они не восстанавливают утраченный порядок двоичного кода, а самостоятельно конструируют размытые территории существующих-несуществующих вневременных фантомов.

Пропуская через свое восприятие хаотичный результат цифрового апокалипсиса, художник присваивает ему новую пространственно-предметную реальность: мебель, комната, кухня, станок, цех, склад, фигуры людей, фрагменты интерьера, природные и городские ландшафты. Работы проекта носят намеренно формальные названия («Сообщение об ошибке #1», «Сообщение об ошибке #2» и т.д.), чтобы зритель мог найти в абстрактных формах собственные уникальные образы, превращая множественность фантомов в бесконечность симулякров.

При создании работ использована авторская техника – цифровая струйная пигментная печать на 12-цветном широкоформатном струйном принтере Canon imagePROGRAF iPFPRO‑6100. Подготовленный холст, кисть, лак. Проект выполнен в Центре художественного производства «Своды».

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