Сосо Павлиашвили и Григорий Лепс выпускают песню «9 Мая» к празднику – Дню Победы

«Мы всегда будем ходить с гордо поднятой головой, потому что в нас течет кровь настоящих победителей, как во мне течет кровь моего дедушки, в честь которого меня назвали – Иосиф. Он погиб на фронте, отдав свою жизнь за счастье, за радость, за мир и за Бога. Мы же отдаём дань ветеранам, а также молимся за них через стихи и музыку» – рассказал Сосо Павлиашвили.

Строчки песни пронизаны благодарностью и уважением к самоотверженным героям той страшной войны – ветеранам. 9 мая – не просто очередная дата в календаре, а очень важный день памяти. Ведь независимо от того, сколько лет пройдёт, каждый человек должен отдать дань этим храбрым воинам.

Так Сосо Павлиашвили и Григорий Лепс уверены в том, что музыка – это молитва, которая способна почтить память тех, кто отважно сражался за мир.

Ещё в середине 90-х Сосо Павлиашвили пришёл в гости к Михаилу Таничу (поэт, народный артист Российской Федерации) и между разговорами показал музыку, которую хотел посвятить ветеранам.

«Дядя Миша, как я его называл, сам был на войне и не понаслышке знает ужасы войны и счастье победы. Ему очень понравилась композиция. Также он отметил, что это будет нестандартная песня, однако именно этим она и прекрасна. И он написал потрясающий текст песни «9 Мая» – поделился воспоминаниями Сосо Павлиашвили.

Ранее Сосо её нигде не пел, но через много лет «помогла» пандемия. Вместе со своим другом Гариком Мартиросяном они поняли, каким образом можно поддержать людей в период самоизоляции, записав сильную песню и собрав настоящее созвездие друзей, коллег. На студии Григория Лепса собрали голоса, записанные по домам, и трек зазвучал с мелодичной полифоничностью.

И вот вновь Сосо Павлиашвили и Григорий Лепс посвящают песню «9 Мая» ветеранам Великой Отечественной войны, олицетворяя «Бессмертный полк», который каждый год шествует по России и странам СНГ с гордо поднятой головой и благодарностью в каждом слове, жесте, движении.

Как и в 2020 году, весь материал создан в студии Григория Лепса, его командой. Аранжировщиком, микс-инженером выступил Павел Дугин.



«С огромным уважением, любовью и почтением ко всем ветеранам, которые отдали свое здоровье и жизни, посвящаем эту песню с моим братом и другом Григорием Лепсом. Спасибо ему, его студии, Павлу, который всё это записал и свёл. И большая благодарность Михаилу Исаевичу Таничу, написавшему великолепный текст. Ну а мастерство Григория Лепса уникально и неповторимо. Сошлось всё: наша дружба, наша любовь к музыке и к ветеранам» – поблагодарил Сосо Павлиашвили.

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