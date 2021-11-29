Состоялась премьера нового рок-мюзикла «Графиня де Ла Фер»

24 ноября 2021 года в концертном зале «Измайлово» состоялась долгожданная премьера нового рок-мюзикла «Графиня де Ла Фер». Режиссёром-постановщиком, либреттистом композитором мюзикла стал автор нашумевшей рок-оперы «Карамазовы» — Александр Рагулин.

Тайну истории графа де Ла Фер и его юной супруги автор «Трех мушкетеров» деликатно оставил на откуп фантазии читателя. Музыкальная история Александра Рагулина «Графиня де Ля Фер» — увлекательная мелодичная версия загадочного прошлого героев знаменитого романа.

Спектакль раскрывает интригующую и мистическую предысторию персонажей Дюма, приоткрывая завесу тайных отношений между графом де Ла Фер и его юной супругой. Новый взгляд на события, оставшиеся за рамками сюжета знаменитого романа «Три мушкетёра».

Яркий акцент постановки — звездный состав артистов мюзикла. Многие из исполнителей предстали в неожиданных амплуа и удивили своих поклонников, а музыкальный материал погрузил зрителей в мир страстей и интриг, чувств и фантазий, политики и предательства, дружбы и любви и конечно дерзкого юмора.

В трактовке Александра Рагулина характерными персонажами представлены властные правители, которые вершат судьбы народов Европы, но с трудом могут разобраться со своими личностными отношениями.

В постановке приняли участие лучшие артисты музыкального жанра: Ростислав Колпаков, Александр Казьмин, Игорь Балалаев, Евгений Вальц, Юлия Чуракова, Владислав Погиба и, сам автор мюзикла – Александр Рагулин. Главную женскую роль — Анны де Бель, она же Миледи, она же Графиня де ля Фер исполнила Анастасия Крылова звезда мистического сериала «Топи».

Анастасия знакома зрителям по ролям в кино и телесериалах («Трудные подростки», «Несладкое предложение», «Берёзка») и антрепризным спектаклям. Прекрасные вокальные данные актрисы стали для многих настоящим открытием, Анастасия великолепно воплотила образ Графини — от юной наивной девушки до роковой шпионки.

«Я как поклонник фильма, как поклонник книги Дюма, и как актер спектакля в своём театре «Три мушкетера», решил сделать что-то новое, решил сделать приквел. Я посмотрел на эту историю с другой стороны и так как люди любят эту историю и я лично люблю этот сюжет я придумал новый неожиданный поворот событий», — говорит Александр Рагулин о своём спектакле.

Оригинальная музыка и новое прочтение вечного романа, невероятные актерские работы, эффектные и яркие вокальные партии – всё это только начало.

Фото – Марина КОТОВА

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