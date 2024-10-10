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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Состоялась премьера официального клипа на песню «Земля» к международной экшн-драме «Амура»

editor
By editor
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земля - тося чайкина - амура

Сегодня состоялась премьера официального клипа на песню «Земля» — совместную работу Тоси Чайкиной и группы «Три дня дождя». Кавер на композицию группы «Маша и медведи» был записан специально для саундтрека к международной экшн-драме «Амура» онлайн-кинотеатра KION. За выбор песни для саундтрека и организацию съемки клипа отвечал МТС Лейбл. 

Тося Чайкина и рок-группа «Три дня дождя» представили клип на саундтрек «Земля» к международной экшн-драме онлайн-кинотеатра KION «Амура» с Аленой Михайловой, Юрием Колокольниковым, Екатериной Вилковой и Аскаром Ильясовым. Кавер на песню группы «Маша и медведи» с русскими народными и азиатскими мотивами в современной обработке вместе с клипом дополнили музыкально-визуальную вселенную сериала. Режиссером клипа выступил Слава Кулешов, ранее работавший с такими артистами, как Mirele, Черная Экономика, LILDRUGHILL, i61 и другими. За продакшн отвечала креативная команда Human Creative Production.

Первые серии международной экшн-драма «Амура» доступны в онлайн-кинотеатре KION с 1 октября. В главных ролях — Алена Михайлова, Юрий Колокольников, Екатерина Вилкова и Аскар Ильясов. Съемки проекта проходили в России и Азии с привлечением иностранных актеров. Над проектом работала большая международная команда, эксперты в области трюков. Для подготовки к роли актриса Алена Михайлова занималась с мастерами спорта и чемпионами многочисленных соревнований по боевым искусствам. Режиссерами сериала выступили Андрей Джунковский и Илья Овсенев («Сны Алисы», «Больше, чем люди»).

Тося Чайкина: «Эта песня о запретной любви снега и солнца, поиске противоположностей и, не смотря на все преграды, наши с Глебом герои сближаются в обжигающе снежной буре, становясь слабее, но ближе друг к другу»

«Атмосфера “Амуры” плотная, яркая и динамичная, полная драмы, требовала сильной музыкальной темы. Мы решили, что лучше всего в сюжет ляжет трек, который сам по себе мощный и узнаваемый, способный пробудить в зрителе сложный ассоциативный ряд. “Земля” Маша Макаровой — именно такая песня, а все остальное чистая химия: диалоги артистов, перекликающиеся со сценарием, видеоряд, переплетающийся с кадрами фильма, зритель получает опыт на 360», — поделилась генеральный директор МТС Лейбла Надежда Бойчевски.

«Три дня дождя» — российская альтернативная рок-группа, основанная Глебом Викторовым в 2019 году. Треки «Не киряй», «Демоны», «Космос», «Отпускай», «Перезаряжай» неоднократно становились лидерами музыкальных чартов, а успехи группы постоянно отмечаются на различных музыкальных премиях. Сейчас «Три дня дождя» собирает стадионы и находится на пике популярности.

Тося Чайкина — певица, автор-исполнитель и композитор украсившая современную музыкальную сцену своим многогранным талантом и искренней, очень личной и уникальной манерой исполнения. Её треки звучат как аффирмации — «я не хочу сидеть дома», «больно», «обняла.люблю.целую» и «мне этих слез больше не надо». Её музыкальные альбомы — «Сделано в айфон» и «Прямо сейчас», записанные и сведённые целиком в iPhone — заложили развитие и рост музыки в целой культуре DIY-направления. Свободная, смелая в экспериментах, наполненная эмоциональным и чувственным вокалом — так можно описать творчество и музыку Тоси Чайкиной.

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