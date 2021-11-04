Состоялась премьера продолжения интерактивного сериала о волонтерах «ЛизаАлерт»

Состоялась премьера интерактивной версии второго сезона веб-сериала «НАЙДЕН_ЖИВ. ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» с участием Артура Смольянинова и Андрея Смолякова. Это история трех подростков-бегунков, которые уезжают из провинциального города в столицу, у каждого из них для этого свой мотив. Но их главная цель – не быть найденными. Интерактивный формат сериала позволит ощутить эффект глубокого погружения в историю и почувствовать себя участником настоящей поисковой операции отряда «ЛизаАлерт». Сериал поэтапно покажет, как работает поисковая группа: от момента поступления заявки до заветного сообщения «Найден. Жив».

В центре истории – друзья-старшеклассники Лиса и Макс. У подростков конфликты с непонимающими родителями, они подвергаются буллингу в школе. Сбегая вдвоем из провинциального города в Москву, одинокие подростки идут на большой риск. Кроме того, младший брат Лисы с расстройством аутистического спектра уговаривает ее взять его с собой. Добровольцы из отряда «ЛизаАлерт» пытаются проследить путь трех детей, выясняя о них то, о чем не знали или умалчивали их родители, в то время как герои сталкиваются с опасными ситуациями в большом городе.

По статистике 45 тыс подростков в России ежегодно убегают из дома или детских домов. 70% из них — ребята из обычных, среднестатистических, вполне благополучных семей. Причины тому бывают разные: конфликты с родителями, непонимание или агрессия в семье, желание «посмотреть мир». Второй сезон сериала — о подростковых проблемах самоопределения, взаимоотношениях внутри школы, с родителями, со сверстниками.

«НАЙДЕН_ЖИВ» — это интерактивный веб-сериал, который содержит в себе игровые и обучающие механиками. Зрителю предстоит принимать решения за героев, продумывая действия на несколько шагов вперед. После просмотра сериала зрителей приглашают попробовать себя в реальном поиске с «ЛизаАлерт», выбрав одно из направлений обучения от отряда.

В основе сюжета лежат реальные истории из будней отряда спасателей-добровольцев «ЛизаАлерт». Его участники — обычные люди, неравнодушные к чужой беде.

Одна из главных задач проекта – привлечь внимание неравнодушных людей, ранее не знавших о деятельности отряда «ЛизаАлерт», и поспособствовать увеличению потока новых добровольцев. В период выхода первого сезона сериала, несмотря на пандемию, рост регистраций на форуме «ЛизаАлерт» увеличился на 60% по сравнению с 2019 годом.

Роль координатора поисков в сериале исполнил актер Артур Смольянинов; в роли отчима главной героини сериала — народный артист России Андрей Смоляков. Роли подростков-бегунков исполнили новые молодые лица российского кино – Анна Рау, Тимофей Конев и Андрей Дудников. Настоящие поисковики ПСО «ЛизаАлерт» также были задействованы в съемках сериала.

Саундтреком сериала стала музыка рок-группы «Нервы», которая поддерживает общее настроение кинокартины.

Создателями проекта являются режиссеры и продюсеры Ольга Арлаускас и Никита Тихонов-Рау. Их документальные картины широко известны в России, а в игровом кино сериал «НАЙДЕН_ЖИВ» стал их дебютом. Разработчиком интерактивной технологии проекта является «Студия Интерактивного Контента» во главе с Павлом Косяковым, продюсером интерактивного контента.

«В этом проекте мы постарались сделать так, чтобы общая атмосфера, дизайн — все работало на эмоции зрителя. Чтобы это был полноценный яркий опыт просмотра запоминающегося кино, чтобы аудитория была захвачена и вовлечена в нашу историю», — говорит продюсер сериала Никита Тихонов-Рау.

Премьера интерактивной версии второго сезона веб-сериала «НАЙДЕН_ЖИВ. ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» состоялась на официальном сайте проекта найден-жив.рф. Проект реализуется при поддержке Института Развития Интернета (ИРИ). Следить за новостями проекта можно на официальном сайте проекта, а также в социальных сетях.

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