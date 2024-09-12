Состоялась премьера тизер-трейлера сериала «Танго на осколках»

В сети состоялась премьера тизер-трейлера танцевальной мистической мелодрамы онлайн-кинотеатра KION «Танго на осколках». Премьерный показ сериала состоялся в рамках конкурсной программы фестиваля «Новый сезон» сентябре в Сочи. Картина совместного производства онлайн-кинотеатра KION и продюсерской компании Валерия Тодоровского «Мармот-фильм».

Главную роль — холодной и строгой бизнес-леди Норы, которая начинает искать путь к себе через танго, играет Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита»). Также в ролях Риналь Мухаметов («Притяжение»), Денис Шведов («Бывшие»), Анастасия Талызина («Кентавр»), Максим Карушев («Императрицы»). Режиссер проекта — Сергей Сенцов («1703», «Престиж»), оператор-постановщик — Никита Городниченко («1703», «Престиж»), автор сценария — Галина Мосалова («Земля больших возможностей»).

О фильме «Танго на осколках»

Нора — успешная бизнес-леди со стальной хваткой не только в работе, но и в семейных отношениях. Идеально выстроенная система ее жизни рушится, когда внезапно умирает любимый муж Ваня. Известие о смерти сопровождается не менее шокирующей информацией: у Вани была «вторая жизнь». Он не только изменял жене, но и тайком занимался танго. Пытаясь разобраться в произошедшем, Нора сама отправляется в школу танго, которая сначала кажется ей сомнительным местом. Но постепенно именно этот красочный мир становится личным вызовом для Норы. Вместе с внезапно мистически появившимся мужем в ее жизни — мир танго кардинально меняет ее жизнь.

Для роли Норы актриса Юлия Снигирь специально училась танцевать танго; хореография — важный элемент сериала. Актеров готовила Сагдиана Хамзина — чемпионка мира по сценическому танго и участница множества танцевальных проектов. Также в сериале принял участие популярный коллектив SoloTango.