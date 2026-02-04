Оплата публикаций

Состоялась премьера тизера к сериалу «Чёрное солнце»

черное солнце
Фото: пресс-служба KION

Онлайн-кинотеатр «КИОН» представил тизер второго сезона остросюжетного детектива НТВ «Чёрное солнце». Фрагмент погружает зрителей в мрачную атмосферу ещё более опасного и запутанного расследования, которое ожидает главных героев в новом сезоне.

Петербуржские рыбаки вылавливают из Финского залива неопознанный труп. Следователь Игорь Жук берёт дело, ещё не зная, что это не последняя жертва в череде кровавых убийств. В это же время капитан полиции Чагин сознаётся в другом убийстве. Жук намерен докопаться до правды, но как остаться беспристрастным, если главный подозреваемый — твой бывший напарник?

Продолжение нашумевшего остросюжетного детектива обещает много сложных решений без очевидных злодеев. Главные роли в проекте по-прежнему исполнят Юрий Чурсин и Максим Стоянов, а также в сериале вновь сыграют Александра Большакова, Полина Ватага и Виктория Корлякова.

«Во втором сезоне Жук появляется в состоянии поиска самого себя. Приходит с ощущением, что он живет не свою жизнь, и с принятым решением, что больше предавать он себя не хочет. Жук занимается своим делом и своей профессией, чтобы оставаться честным перед самим собой. Жук стал взрослее – и его личная жизнь стала налаживаться. Он стал немного мягче, и это, конечно же, отразилось на его образе», — говорит актер Юрий Чурсин. 

По словам Максима Стоянова, продолжение будет динамичным и зрителей ждет больше экшена. Актёр также отмечает, что во втором сезоне создатели усложняют персонажей, делают сцены глубже и уделяют больше внимания внутренней драме героев.

Съёмки второго сезона проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

