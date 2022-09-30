Состоялась премьера трейлера документального сериала «Дедлайн» к Международному дню пожилых людей

Героями документального сериала Евгения Григорьева «Дедлайн» из линейки KION Originals стали обычные люди, добившиеся успеха в жизни, несмотря на свой возраст. Создатели проекта создали портреты нескольких человек старше 65 лет, которые мечтают, любят, имеют карьерные амбиции и доказывают, что надо радоваться каждому дню и уметь наслаждаться жизнью.

«Идея проекта пришла ко мне вместе с Марусей Саяпиной. Так сложилось, что и у меня, и у Маруси рано не стало одного из родителей, и у нас не было перед глазами чувственного, естественного опыта старения человека. А наш третий возраст тоже уже не за горами. И мы оттолкнулись от личных переживаний и стали размышлять на темы этих страхов, исследовать тему. И с удивлением обнаружили, что медицина, технологии сделали так, что люди в течение XX-XXI веков стали жить дольше на несколько десятилетий. И мы пока не очень понимаем, как прожить эти внезапные «лишние» годы: как нужно жить в 20, в 30, в 40, чтобы третий возраст стал временем новых возможностей. Раньше фразу «в душе я всегда молодой», я воспринимал как некую фигуру речи, а теперь думаю, что каждый человек – он, по сути своей, действительно «вечно молодой», — рассказывает режиссер проекта Евгений Григорьев.

«Документальный сериал “Дедлайн” исследует тему счастливой и полной жизни в зрелом, преклонном возрасте, которая в обществе считается не то чтобы табуированной, однако обсуждается мало. Вокруг преклонного возраста витает множество стереотипов, которые проект тонко и талантливо подвергает сомнению. Для нас в онлайн-кинотеатре KION важно расширять горизонт тем и идей, с которыми мы выходим к зрителям, а также давать площадку для высказывания неординарным героям», — добавляет продюсер сериала, генеральный директор МТС Медиа/KION Игорь Мишин.

В выборе героев помогло агентство для моделей в преклонном возрасте, однако авторы ориентировались в первую очередь не на внешность и не на карьерный успех, а на нетривиальные истории и оригинальные способы проживать жизнь. Каждый из них представляет свой взгляд на «старость», где есть место любви, счастью и личностному росту.

Маргарите Никулиной больше 60 лет, и она работает моделью. Маргарита не красит волосы, не делает особых бьюти-процедур, только ходит в зал, чтобы поддержать форму. Все детство женщина комплексовала по поводу своей внешности из-за обидных комментариев матери — сейчас же она снимается для глянцевых обложек.

Виктор Сосновцев уже разменял седьмой десяток, но его картины можно увидеть в московском модном молодежном клубе «Ровесник». Он – обманутый дольщик, поэтому ему приходится ютиться в маленькой, заваленной вещами квартире. Но Виктор не унывает: на досуге он мастерит поделки из глины, снимается для небольших рекламных роликов, а на Новый год подрабатывает Дедом Морозом.

Также среди участников проекта – модель Антонина Медведева, подиумный герой Борис Кудряшов, начавшая заниматься стендапом в 74 года Ирина Белышева, меломан и поклонник Серебряного века Юрий Тарасов, а также создатель модельного агентства, работающего исключительно с пожилыми людьми, Игорь Гавар.

Производством занимается кинокомпания «Первое Кино».

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