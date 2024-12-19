Состоялась премьера трейлера продолжения комедии «Успешный» с Артемом Сучковым, Владимиром Сычевым и Ольгой Медынич

Онлайн-кинотеатр KION представляет постер и трейлер продолжения мотивационной комедии «Успешный» от создателя «Полицейский с Рублевки» Ильи Куликова. Во втором сезоне сериала про обратную сторону «успешного успеха» продолжается история коуча Саши (Артем Сучков), который изменил жизнь разочарованного во всем олигарха Калугина (Владимир Сычев) и стал любовником его жены Эллы (Ольга Медынич). В сериале также снимаются Александра Власова, Влад Коноплев и многие другие

В первом сезоне «Успешного», который был очень тепло принят зрителями, коуч Саша, который тратил все свои деньги на сомнительные авантюры и не переставал верить в скорое обогащение, заразил своим жизнелюбием и верой в безоговорочный успех миллионера Калугина, глубоко несчастного человека. Но пока Калугин учился простой радости жизни, Саша становился монстром, одержимым деньгами и темной стороной успеха. Теперь Саша уже не неудачник: он продает свои курсы и крутит роман с женой бывшего босса. И совершенно не думает о последствиях покушения на Калугина, которое он провернул вместе с Эллой. А сам Калугин, тем временем, лежит в коме.

Персонажи Артема Сучкова, Ольги Медынич и Владимира Сычева попали в любовный треугольник, в котором, несмотря на название, мало настоящей искренности. Саша думает только о деньгах, Элла — о мести, а мысли Калугина — одна из больших загадок сезона.

Несмотря на комедийную оболочку и обилие жесткого юмора, который любят и ценят фанаты Ильи Куликова, сериал «Успешный» говорит со зрителем на серьезные темы и заставляет задуматься о том, что такое настоящий успех и чем каждый отдельно взятый человек готов пожертвовать ради него. Илья Куликов уверен, что жертв не избежать: «Люди, которые достигают высот, теряют свою человечность, потому что там, где большая прибыль – большая конкуренция. Для достижения такого успеха придется отдать много от себя как от человека».

«Мой персонаж Калугин меняется только в лучшую сторону, он становится светлее и счастливее. Мрачное, серое, негативное постепенно переходит к Саше. И во втором сезоне «Успешного» вас будет ждать сюрприз. Зрители увидят нового Калугина. Мне интересно существовать в этом образе, работать над ним. «Успешный» — это очень качественно прописанный материал. Я рад участвовать в этом проекте, одном из моих любимых», – прокомментировал актёр Владимир Сычёв.

«Во втором сезоне «Успешного» происходит трансформация моей героини. Линию расширили, Эллы стало гораздо больше — и штормит ее неимоверно! Это зритель будет наблюдать все 10 серий. Юмор нашего сериала стал еще жестче, на мой взгляд, и еще чернее, но, так как я по натуре своей хулиганка, для меня это очень интересно. Надеюсь, зритель будет хихикать вместе с нами», – рассказала актриса Ольга Медынич.

«Возвращение к настройкам моего персонажа из сериала «Успешный» происходило с удовольствием — за просмотром первой части, а также прочтением и разбором сценария второго сезона. Новый сезон начинается практически встык с первым, и, на мой взгляд, у моего героя только пришло осознание того, что он натворил. Но обойдемся без спойлеров!», – поделился актер Артем Сучков.