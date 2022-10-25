Состоялась пресс-конференция, посвященная IV Фестивалю-конкурсу негосударственных театральных инициатив в области театров для детей и юношества «Трубадур»

В Москве состоялась пресс-конференция, посвященная открытию IV Фестиваля-конкурса негосударственных театральных инициатив в области театров для детей и юношества «Трубадур».

Событие прошло 24 октября в Фольклорном центре «Москва». В пресс-конференции приняли участие: Жилина Анна – заместитель директора по творческой работе фольклорного центра «Москва», художественный руководитель фестиваля-конкурса «Трубадур», Горевой Михаил — советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, педагог, Непомнящий Антон – главный режиссер фольклорного центра «Москва», Наталия Гаврикова — актриса музыкального театра, а также театра и кино, педагог театральной студии «Браво Лаб», основатель фестиваля «Отрада зажигает звезды».

С 31 октября по 6 ноября 2022 года в 4-ый раз пройдёт Фестиваль-конкурс негосударственных театральных инициатив в области театров для детей и юношества «Трубадур», организатором которого является ГБУК г. Москвы Фольклорный Центр «Москва».

На своей площадке Фольклорный Центр «Москва» собирает лучшие негосударственные детские театры.

Задача фестиваля «Трубадур» – познакомить зрителя с лучшими работами частных творческих коллективов. Участников фестиваля отобрал экспертный совет, а спектакли, вышедшие в финал, будут оцениваться квалифицированным жюри, состоящим из театральных критиков, продюсеров и ведущих профессионалов в области театрального искусства.

Спектакль-победитель станет резидентом театра ГБУК г. Москвы Фольклорный Центр «Москва» и будет включен в репертуар театра.

Идея и основа фестиваля – семья, культура, традиции – это то, чего не хватает современному обществу и без чего нельзя воспитать счастливого ребенка и полноценную личность.

В этом году заявки на участие в фестивале принимались с 6 июня по 15 сентября. После этого все заявки отсмотрел художественный руководитель фестиваля. Из всех полученных заявок художественный руководитель отобрал всего 23 заявки, которые по его мнению достойны принимать участие в фестивале. На втором этапе отбора спектаклей — участников присоединился экспертный совет, и те спектакли которые отобрал экспертный совет и попали в конкурсную программу, на суд жюри и зрителя.

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