Состоялась встреча экспертов на тему «Человекоцентричность в архитектуре и урбанистике Москвы»

23 октября в креативном пространстве АКИ.лаб прошла дискуссия на тему «Человекоцентричность в архитектуре и урбанистике Москвы», организованная компанией АРХИWOOD совместно с Агентством креативных индустрий (АКИ) при Департаменте культуры города Москвы.

Мероприятие собрало сообщество архитекторов, блогеров, дизайнеров и представителей бизнеса. В ходе дискуссии участники обсудили, как удобные и доступные пространства делают города лучшим местом для людей, рассмотрели существующие инициативы и их влияние на общественные пространства Москвы, а также современные подходы к городскому планированию.

Модератором дискуссии выступил Илья Мукосей, архитектор, креативный директор выставки-форума АРХ Москва.

Алексей Тарашевский, главный архитектор АРХИWOOD, отметил, что современные подходы в архитектуре ориентированы не только на человека, но и на бизнес, что требует клиентоориентированности при работе над проектами. Он подчеркнул, что, несмотря на сложности с нормативами, дерево укрепляет свои позиции на рынке благодаря своей доступности, экологичности и эстетическим качествам.

Алексей также добавил, что дерево — один из самых экологичных и возобновляемых материалов, дружелюбных к человеку. Хотя сейчас оно не может использоваться массово в городской застройке из-за законодательных ограничений, нормы меняются, и в будущем города могут частично быть деревянными. «Уже сегодня дерево окружает нас повсюду — от отделки зданий до оформления придомовых территорий. Эти пространства предназначены для жизни, а жизнь человека должна быть открытой, нацеленной на взаимодействие с другими,благодаря комфортной среде»,— заявил Тарашевский.

Профессиональный участник рынка премиальной недвижимости, основатель семейного офиса Lobster Group, идеолог видеоблога «Стас Недвижка», Станислав Ришко, подчеркнул, что человекоцентричность — это ориентация на развитие личности в пространстве, где архитектура становится инструментом влияния на психику и общество.

«Девелоперы стремятся создавать среду, в которой можно удовлетворить все потребности человека. Дом должен быть живым, а природные материалы, такие как дерево, помогают это реализовать», — отметил Ришко.

В свою очередь, Сергей Труханов, руководитель архитектурного бюро T+T Architects, в своем выступлении обратил внимание на актуальность опен-спейс рабочих пространств,с учетом паттернов жизни человека, как примера человекоцентричной архитектуры. Он отметил, что масштаб архитектуры меняется, и сегодня гуманность становится ключевым фактором. «Если нет прямого контакта между архитектором и собственником, человекоцентричность не реализуется в бизнесе. Важно убедить клиента в необходимости интеграции его инфраструктуры для удовлетворения потребностей людей», — добавил он.

Александра Елисеева, руководитель проекта Арт-Фабрика, акцентировала внимание на тренде экологической устойчивости и использовании природных материалов. По её словам, архитектура формирует сценарии жизни человека так же, как архитектор создает условия для его существования. «Паблик-арт, по сути, представляет собой диалог города с человеком, города с искусством, и искусства с человеком, что делает его по-настоящему человекоцентричным».

Партнерство АКИ и АРХИWOOD направлено на поддержку креативных проектов, развитие предпринимательства и взаимодействие бизнеса с творческими сообществами. Компания АРХИWOOD продолжает задавать тренды в отрасли, привлекая лучших экспертов и формируя новые направления в архитектуре и урбанистике.

Компания АРХИWOOD является одним из лидеров деревянного домостроения в России, а также основателем одноименной архитектурной премии в области деревянной архитектуры, которая проводится с 2009 года. Она реализует проекты как для частных клиентов, так и для бизнеса.