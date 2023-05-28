Состоялось прослушивание проекта «Большая опера – 2023»

26 мая в телестудии на Шаболовке прошел кастинг молодых певцов для участия в новом сезоне проекта «Большая опера – 2023». Кандидаты из России и стран ближнего зарубежья боролись за участие в проекте.

В новом сезоне проекта Оргкомитет принял решение сделать очное отборочное прослушивание в условиях, максимально приближенных к съемочному процессу. Кастинг прошел в телевизионной студии телеканала «Россия-Культура» на Шаболовке в присутствии членов жюри: Дмитрия Бертмана (Россия), Марко Боэми (Италия), Медеи Ясониди (Греция-Россия), Георгия Исаакяна (Россия). Претенденты на участие в проекте исполнили арии из русских и западноевропейских опер в сопровождении Государственного кремлевского оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер Константин Чудовский.

«Я переживаю за каждого участника, ведь в данный момент я нахожусь не в жюри, а вместе с ними. От меня во многом зависит успех участника или его неудача», - говорит маэстро Константин Чудовский.

«Я вынужден сказать с грустью, что у нас в Италии, а мы любим говорить, что мы родина оперы - нет такой программы, нет такого фантастического способа дать молодым исполнителям то, что даёт им проект “Большая опера”», - признается итальянский дирижер, член жюри проекта Марко Боэми.

В этом году Оргкомитет проекта получил более 300 заявок. По результатам отбора присланных видеозаписей, к очному прослушиванию в съемочном павильоне допустили 18 участников. Это молодые певцы, представляющие ведущие театры России (Москвы, Санкт-Петербурга, регионов страны - Поволжья, Сибири, Урала) и лучшие театры стран ближнего зарубежья (Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Армении).

В ближайшее время жюри определит основной состав участников «Большая опера – 2023».

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