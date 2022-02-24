Sotheby’s объявляет о предстоящей продаже бриллианта «Голубой Куллинан De Beers»

Драгоценный камень с эстимейтом свыше $48 млн станет одним из самых дорогих голубых бриллиантов в истории аукционов!

Sotheby’s с радостью сообщает о предстоящей продаже бриллианта «Голубой Куллинан De Beers», который станет самым ценным из всех голубых бриллиантов, когда-либо выставлявшихся на аукцион. Оценочная стоимость этого голубого бриллианта со ступенчатой огранкой весом 15,10 карата превышает $48 млн (380 млн гонконгских долларов). Это – самый крупный бриллиант ярко-голубой окраски в истории аукционных торгов, а также самый крупный внутренне безупречный фантазийный ярко-голубой бриллиант со ступенчатой огранкой из всех камней, когда-либо поступавших на оценку в Геммологический институт Америки (GIA). Подобные голубые бриллианты – это огромная редкость: за всю историю на аукционах появилось всего пять таких бриллиантов весом свыше 10 карат и ни одного, чей вес превышал 15 карат, а значит, продажа этого безупречной чистоты бриллианта – событие исторической важности.

Бриллиант «Голубой Куллинан De Beers», представленный компаниями De Beers и Diacore, станет главным украшением недели торгов предметами роскоши Sotheby’s в Гонконге. Он будет единственным лотом специализированного офлайн-аукциона, запланированного на вторую половину апреля 2022 года.

Патти Вонг, председатель Sotheby’s Asia, так прокомментировала грядущую продажу бриллианта «Голубой Куллинан De Beers»:

– Голубые бриллианты, в принципе, редко поступают в продажу, но этот камень – явление редчайшее; за последние годы на аукционах не появлялось ничего сопоставимого ни по размеру, ни по качеству. Этот необыкновенный голубой алмаз, возраст которого составляет миллион лет, это, несомненно, одно из прекраснейших творений природы. Ограненный одним из самых искусных ювелиров в мире бриллиант – это истинный шедевр, такой же редкий и желанный, как и величайшие произведения искусства. Во времена беспрецедентного спроса на лучшие цветные бриллианты мы по-настоящему счастливы представить бриллиант, который обязательно станет одним из самых известных драгоценных камней в мире.

Брюс Кливер, генеральный директор De Beers Group:

– Этот бриллиант входит в число лучших драгоценных камней, когда-либо попадавших в поле зрения экспертов De Beers. Это уникальный камень, подобные бриллианты встречаются крайне редко, и компания De Beers рада совместно с Sotheby’s явить его миру.

Алмаз был добыт в 2021 году в ЮАР, в руднике «Куллинан» – это одна из немногих шахт в мире, где добывают голубые алмазы. В течение года De Beers в партнерстве с компанией Diacore, в которой работают опытнейшие огранщики, доводила алмаз до совершенства, и после огранки и полировки он превратился в «Голубой Куллинан De Beers».

Голубые бриллианты: в чем магия этих редких камней?

Голубые алмазы встречаются крайне редко, они – удивительный «подарок» природы, цвет которого чаще всего обусловлен наличием бора в кристаллической решетке минерала. Алмазы других окрасок добывают в разных точках планеты, однако рудников с голубыми алмазами на земле очень мало; большинство таких камней происходит из знаменитой шахты «Куллинан» в Южной Африке. Именно оттуда родом многие легендарные бриллианты, среди которых и «Большая звезда Африки», чей вес составляет 530 карат. Это самый крупный ограненный бесцветный алмаз в мире, который в настоящее время украшает Королевский скипетр Британской империи и хранится в Лондонском Тауэре.

«Голубой Куллинан De Beers» – драгоценный камень, безупречный во всех отношениях. По всем показателям, по которым обычно определяют качество цветных бриллиантов, он получил от экспертов самые высокие оценки. Специалисты Геммологического института Америки (GIA) определили цвет камня как «фантазийный ярко-голубой» (Fancy Vivid Blue) – это высшая ступень в цветовой градации камней, к которой относится не больше 1% голубых алмазов, поступающих в GIA. Еще одно достоинство бриллианта – его классическая ступенчатая огранка, которую чаще используют для бесцветных алмазов; именно поэтому цветные бриллианты с таким типом огранки пользуются огромным спросом.

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