Сотни посетителей Музея Победы увидели выставку об освобождении Молдовы

В Музее Победы 5 июня состоялось мероприятие, посвященное 80-летию освобождения Молдовы от фашистских захватчиков. Культурно-образовательный центр Молдовы представил выставку «Сила слабых. Женское лицо Победы». Экспозиция посвящена женщинам Великой Отечественной войны, участницам освобождения Молдавии в 1944 году.

«Для меня большая честь представлять проект в Музее Победы — главном месте, где сохраняется история подвигов. В годы Великой Отечественной войны около полумиллиона девушек и женщин встали в ряды вооруженных сил и защищали свою Родину с оружием в руках. И вот мы отобрали 10 историй наших соотечественниц, молдаванок по рождению или проживанию, и тех девушек, которые навсегда остались в Молдавской земле, чтобы рассказать об их подвигах и судьбах», — поделился руководитель поисковой патриотической организации и председатель координационного комитета «Победа» в Молдове Алексей Петрович.

Гостями выставки стали сотни человек: участники мероприятия из Ярославской, Тульской, Курской и Московской областей, а также гости Музея Победы. Кроме того, об истории Молдавии и о том, как сегодня сохраняется память о великом подвиге героев, посетителям рассказали на встрече. Здесь же были представлены видеоролики, в которых молдавская молодежь поделилась историями подвигов своих дедов и прадедов в рамках проекта «Виртуальный музей Победы «Бессмертный полк Молдавии».

Также в рамках мероприятия гости посетили экскурсию по экспозиции «Подвиг Народа». Гиды Музея Победы рассказали о вкладе в Победу тружеников тыла — тысяч рядовых граждан страны, среди которых и жители Республики Молдова, шесть из них были удостоены звания Героя Социалистического Труда.

«Это уникальный музей! Его стоит посещать всем, взрослым и детям показывать, и вспоминать подвиги наших отцов и дедов, которые помогли выжить стране. Я уже больше 20 лет живу в России. Мы на Тульской земле объединяем выходцев из Республики Молдова, там их немало. И вот мы, переселенцы уже советских времен, сохраняем культуру и традиции, координируем свои действия с коллегами из других городов и поддерживаем связь со всеми молдавскими диаспорами России, их порядка 25», — рассказал председатель Тульской региональной организации Молдавский центр Олег Шептелуть.