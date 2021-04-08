Сотни российских библиотек присоединились к акции «Цифровой диктант 2021»

С 9 по 24 апреля более 800 библиотек из 57 регионов России будут участвовать в масштабной образовательной акции «Цифровой диктант 2021». 465 читален станут площадками для прохождения диктанта, а также проведут различные по форматам мероприятия, направленные на развитие цифровой грамотности населения. 624 библиотеки поддержат акцию, размещая на своих электронных ресурсах информационные и просветительские материалы, посвященные цифровой грамотности и проекту. Более 700 — примут участие в специальном корпоративном тестировании для библиотечных специалистов. Партнёром акции и координатором её проведения в публичных библиотеках уже второй год выступает Российская государственная библиотека для молодежи.
«Сегодня работа библиотек по повышению цифровой грамотности населения как никогда востребована и важна. Более того, она полностью соответствует задаче, изложенной в «Стратегии развития библиотечного дела до 2030 года», которая недавно была утверждена Правительством страны. И мы очень рады, что библиотеки так активно включились в проведение акции «Цифровой диктант». Для нас всех это нужное, полезное и очень интересное мероприятие», — отметила Ирина Михнова, директор РГБМ, вице-президент Российской библиотечной ассоциации.
Руководитель проекта «Цифровой диктант» Сергей Гребенников считает, что акция по проверке цифровых компетенций – это не ЕГЭ и задача каждого участника не набрать максимальное количество баллов, а провести ревизию своих знаний, чтобы начать пользоваться интернетом правильнее, безопаснее и интереснее. Чем лучше мы с вами разбираемся в информационных технологиях, тем лучше становится качество нашей жизни.
Ежегодная Всероссийская акция «Цифровой Диктант 2021», организованная РАЭК, ОНФ и Microsoft, пройдёт в онлайн-формате на сайте Цифровойдиктант.рф. Тестирование поможет проверить свои навыки работы с компьютером и другими цифровыми устройствами, знание правил безопасности и культуры общения в сети, а также знания об искусственном интеллекте. Поучаствовать в нём могут дети 7–13 лет, подростки 14–17 лет и взрослые.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.