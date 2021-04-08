Сотни российских библиотек присоединились к акции «Цифровой диктант 2021»

С 9 по 24 апре­ля более 800 биб­лио­тек из 57 реги­о­нов Рос­сии будут участ­во­вать в мас­штаб­ной обра­зо­ва­тель­ной акции «Циф­ро­вой дик­тант 2021». 465 чита­лен ста­нут пло­щад­ка­ми для про­хож­де­ния дик­тан­та, а так­же про­ве­дут раз­лич­ные по фор­ма­там меро­при­я­тия, направ­лен­ные на раз­ви­тие циф­ро­вой гра­мот­но­сти насе­ле­ния. 624 биб­лио­те­ки под­дер­жат акцию, раз­ме­щая на сво­их элек­трон­ных ресур­сах инфор­ма­ци­он­ные и про­све­ти­тель­ские мате­ри­а­лы, посвя­щен­ные циф­ро­вой гра­мот­но­сти и про­ек­ту. Более 700 — при­мут уча­стие в спе­ци­аль­ном кор­по­ра­тив­ном тести­ро­ва­нии для биб­лио­теч­ных спе­ци­а­ли­стов. Парт­нё­ром акции и коор­ди­на­то­ром её про­ве­де­ния в пуб­лич­ных биб­лио­те­ках уже вто­рой год высту­па­ет Рос­сий­ская госу­дар­ствен­ная биб­лио­те­ка для молодежи.

«Сего­дня рабо­та биб­лио­тек по повы­ше­нию циф­ро­вой гра­мот­но­сти насе­ле­ния как нико­гда вос­тре­бо­ва­на и важ­на. Более того, она пол­но­стью соот­вет­ству­ет зада­че, изло­жен­ной в «Стра­те­гии раз­ви­тия биб­лио­теч­но­го дела до 2030 года», кото­рая недав­но была утвер­жде­на Пра­ви­тель­ством стра­ны. И мы очень рады, что биб­лио­те­ки так актив­но вклю­чи­лись в про­ве­де­ние акции «Циф­ро­вой дик­тант». Для нас всех это нуж­ное, полез­ное и очень инте­рес­ное меро­при­я­тие», — отме­ти­ла Ири­на Мих­но­ва, дирек­тор РГБМ, вице-пре­зи­дент Рос­сий­ской биб­лио­теч­ной ассоциации.

Руко­во­ди­тель про­ек­та «Циф­ро­вой дик­тант» Сер­гей Гре­бен­ни­ков счи­та­ет, что акция по про­вер­ке циф­ро­вых ком­пе­тен­ций – это не ЕГЭ и зада­ча каж­до­го участ­ни­ка не набрать мак­си­маль­ное коли­че­ство бал­лов, а про­ве­сти реви­зию сво­их зна­ний, что­бы начать поль­зо­вать­ся интер­не­том пра­виль­нее, без­опас­нее и инте­рес­нее. Чем луч­ше мы с вами раз­би­ра­ем­ся в инфор­ма­ци­он­ных тех­но­ло­ги­ях, тем луч­ше ста­но­вит­ся каче­ство нашей жизни.

Еже­год­ная Все­рос­сий­ская акция «Циф­ро­вой Дик­тант 2021», орга­ни­зо­ван­ная РАЭК, ОНФ и Microsoft, прой­дёт в онлайн-фор­ма­те на сай­те Цифровойдиктант.рф. Тести­ро­ва­ние помо­жет про­ве­рить свои навы­ки рабо­ты с ком­пью­те­ром и дру­ги­ми циф­ро­вы­ми устрой­ства­ми, зна­ние пра­вил без­опас­но­сти и куль­ту­ры обще­ния в сети, а так­же зна­ния об искус­ствен­ном интел­лек­те. Поучаст­во­вать в нём могут дети 7–13 лет, под­рост­ки 14–17 лет и взрослые.

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