Сотрудники главной метеостанции Москвы на ВДНХ отмечают профессиональный праздник

23 марта — День работников гидрометеорологической службы России и Всемирный день метеорологии. Этот профессиональный праздник отмечают и сотрудники метеостанции ВДНХ — главной в Москве и одной из старейших в стране. В прошлом году ей исполнилось 85 лет.

Метеостанция на Главной выставке страны была открыта 1 августа 1939 года. Во время Великой Отечественной войны станцию вместе с другими объектами Выставки закрыли. Заново она приступила к сбору метеоданных в мае 1948-го и с тех пор непрерывно ведет работу.

Станция занимала три площадки, на которых были установлены различные приборы и оборудование для наблюдения за атмосферным давлением, направлением и скоростью ветра, температурным режимом воздуха и почвы, снежным покровом и другими метеорологическими и агрометеорологическими явлениями, имеющими важное значение для сельскохозяйственного производства и других отраслей народного хозяйства. Кроме того, станция обслуживала ежедневными бюллетенями, специальными справками и обзорами многие павильоны, отделы и подсобные предприятия Выставки.

Она не входила в состав павильонов, созданных для показа на ВСХВ, однако ее систематически посещали экскурсанты, которых интересовали методы наблюдений за температурой и осадками, а также принципы работы метеорологических устройств: агрономы, студенты специализированных вузов, аспиранты и научные сотрудники.

В рамках реконструкции ВСХВ начала 1950-х годов рядом был возведен павильон № 16 «Гидрометеослужба» (позже — «Гидрометеорология»). В нем можно было узнать о том, чем занимаются метеорологи, как составляются прогнозы погоды, как атмосферные явления влияют на развитие сельского хозяйства и как бороться с их неблагоприятными последствиями.

В настоящее время станция носит название «Москва, ВДНХ» и является опорной климатической и информационной метеостанцией в столице. По ее показаниям рассчитываются текущие нормы температуры и осадков за 30-летний период для города. Также она входит в международный обмен гидрометеоинформацией.

Станция состоит из наблюдательного пункта, который находится в строении № 423, и метеорологической площадки за павильоном № 16 «Гидрометеорология». Метеостанция на ВДНХ работает круглосуточно и ведет непрерывное наблюдение за всеми изменениями в атмосфере. Большая часть приборов находится под открытым небом. Среди них психрометрическая будка для измерений показателей воздуха, осадкомер для сбора количества выпавших осадков, термограф и гигрограф ― самописцы, фиксирующие изменение температуры и относительной влажности воздуха. В помещении метеостанции находится один из самых старых приборов ― ртутный барометр, который измеряет атмосферное давление.

В команде работает шесть сотрудниц ― метеорологов, которые круглосуточно фиксируют 15 фактических показателей. Дежурный сотрудник выходит на метеоплощадку каждые три часа и снимает показатели приборов. За десять минут нужно успеть обработать все данные, зашифровать их по международному коду и отправить в виде телеграммы в Гидрометцентр, где данные проанализируют синоптики и уже сделают прогнозы.