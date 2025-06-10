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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Домой366INFO.RUСовременное искусство на стыке загородной архитектуры и городской культуры

Современное искусство на стыке загородной архитектуры и городской культуры

editor
By editor
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В преддверии шестнадцатого сезона архитектурной премии АРХИWOOD компания АРХИВУД объявила о запуске коллаборации с художником Владом Chip. Совместный проект включает выпуск лимитированной серии футболок с авторскими принтами, которые будут представлены на церемонии вручения премии. Издания предназначены в качестве подарков для победителей и экспертов.

Коллаборация с художником подчеркивает стремление организаторов премии расширять культурный контекст, в котором существует современная архитектура, и выстраивать диалог между различными визуальными дисциплинами — от деревянного строительства до уличного и тиражного искусства.

«АРХИВУД — не только про архитектуру как форму, но и про культурную ткань, в которую она вплетена. Мы стремимся поддерживать тех, кто работает с визуальным языком времени. Влад Chip — художник, говорящий этим языком точно и узнаваемо», — отмечает директор по маркетингу АРХИВУД Анастасия Фетисова.

Влад Chip — художник, чья практика развивалась от уличной графики к тиражной живописи и галерейной работе. Свою художественную систему он строит вокруг моно-персонажа — узнаваемого графического мотива, который встраивается в живописные и тиражные форматы и становится визуальным маркером авторского стиля.

«Мои работы — это не просто изображение, это то, что проходит через меня. Моно-персонаж — то, что остается. Он может быть центром, а может быть только камертоном — эмоциональной интонацией всей работы», — комментирует художник.

Владислав Chip начал свой путь в Волгограде, где впервые представил свои работы на городских улицах в 2006 году. После переезда в Москву участвовал в проектах «Винзавода», галереи NII Sreda, пространства «Здесь на Таганке», а также в аукционах современного искусства VLADEY.

Премия АРХИWOOD, учрежденная в 2009 году, ежегодно отмечает выдающиеся проекты в сфере деревянной архитектуры. На протяжении многих лет она остается одной из немногих платформ в России, продвигающих принципы устойчивого проектирования, актуальные архитектурные практики и культурное взаимодействие.

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