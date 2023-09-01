Современные любовные романы и мистика

31 августа группа компаний «ЛитРес» в рамках 36-ой Московской международной книжной ярмарки представила длинный список VI сезона крупнейшей в России премии в области цифровых книг «Электронная буква». В этом году digital-авторами и чтецами было подано 2337 заявок из 32 стран мира: на 21% больше, чем в прошлом году. Общий призовой фонд на продвижение всех лауреатов составит более 23 миллионов рублей, а два победителя в номинациях «Книга года» и «Голос года» получат по 300 000 рублей от «ЛитРес».

Премия «Электронная буква» ставит перед собой задачу по поддержке digital-авторов и чтецов и помогает открывать новые имена в литературе. Подать заявку мог любой автор, опубликовавший книгу с помощью платформы Литрес Самиздат или диктор, записавший книгу в проекте Литрес Чтец. Прием заявок длился с 27 апреля по 3 августа. Литературные произведения оценивала координатор премии, руководитель книжных проектов издательства «Эксмо» Юлия Селиванова, а также специальные эксперты: писатели, лауреаты премий, литературные критики и обозреватели.

В шестом сезоне лидирующими жанрами среди общего количества произведений в лонг-листе стали мистика (20%), современная русская литература (17%) и любовные романы (15%). Всего было подано 2337 заявок из 32 стран мира — на 21% больше, чем в прошлом году. В топ-5 стран по количеству работ вошли: Россия, Беларусь, Казахстан, Германия и Израиль.

«Произведения нового сезона по-настоящему впечатлили своим продуманным неймингом и высоким качеством аннотаций, четко передающих настроение книги. Это говорит о том, что авторы всерьез задумались о маркетинговой стороне своего творчества и хотят нравиться читателю осмысленно, — это не может не радовать. Работы текущего года отличаются от работ прошлого еще и в жанровом отношении: мы увидели меньше сборников и прозы о личных биографических моментах и значительно больше художественной литературы. Также гораздо чаще встречался ироничный стиль повествования, авторы хотели развеселить читателя. Возможно, это связано с желанием поддержать и утешить в непростые для всех времена», — комментирует лонг-лист координатор премии «Электронная буква-2023» Юлия Селиванова.

Объявление шорт-листа премии запланировано на декабрь. Произведения короткого списка будет оценивать специальное жюри, в состав которого вошли представители сферы литературы, культуры и шоу-бизнеса: Александр Цыпкин — писатель, автор ряда бестселлеров, сценарист, основатель литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения», Сергей Чонишвили — актер театра и кино, писатель и телеведущий, Юрий Стоянов — народный артист России и юморист, Ксения Буржская — автор, поэт и журналист, писательницы Оксана Васякина и Вера Богданова, филолог и культуролог Николай Жаринов, радио- и телеведущий Антон Комолов. Победители премии будут названы и награждены в марте 2024 года.

Общий призовой фонд на продвижение всех лауреатов составит более 23 миллионов рублей, а два победителя в номинациях «Книга года» и «Голос года» получат по 300 000 рублей от ГК «ЛитРес». Список авторов и чтецов, вошедших в лонг-лист премии в номинации «Дебют года» представлен на сайте Премии «Электронная буква».

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