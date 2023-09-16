Уже 5 октября, в канун дня рождения великого русского поэта Сергея Александровича Есенина, в Союзе Писателей России в «Столыпинском» зале состоится награждение Международной литературной премии имени Сергея Есенина «О Русь, взмахни крылами - 2023». Премия, учрежденная в 2005 году, каждые два года собирает под свое крыло есениноведов и всех любителей русской словесности. 11 номинаций, тысячи заявок и всего несколько победителей, отмеченных высокой оценкой профессионального жюри, которым будет вручена столь знакова награда.

Учрежденная Союзом писателей России и Национальным фондом развития культуры, туризма и ремёсел «Осиянная Русь», Международная литературная премия имени Сергея Есенина «О Русь, взмахни крылами» ведет свою историю с 2005 года, и по-прежнему остается одной из самых старейших и независимых премий в литературном мире. В 2023 году премия уже в 10 раз соберет соискателей из разных городов России, а также русскоговорящих людей, любящих и ценящих русское культурное наследие, но волею судеб оказавшихся вне своей исторической родины и проживающих на территории стран ближнего и дальнего Зарубежья, Австрии, Германии, Канады, США, Израиля, Австралии, Польши, Беларуси, Украины, Молдовы, Таджикистана.

Среди почетных гостей и номинантов на получение премии в 2023 году: народный артист России Сергей Никоненко, лауреат Международного конкурса «Большая Романсиада», солист центрального Военного округа Министерства Обороны Российской Федерации Александр Шалунов,солистка Новосибирской государственной филармонии, лауреат Всероссийских конкурсов Анастасия Лысякова, солист Рязанской областной филармонии, лауреат международных конкурсов, член Правления Рязанского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ Алексей Свиридов, и многие другие.

В состав Комитета Премии традиционно входят:

Геннадий Иванов - Председатель Комитета Премии, Первый секретарь Союза писателей России, лауреат Большой литературной премии, литературной премии России, премии им. Ф.И. Тютчева, поэт;

Дмитрий Дарин - Председатель отборочного Жюри, зампредседателя Комитета Премии, Член Союза писателей России, ЛНР и ДНР, член Союза журналистов России, действительный член Петровской академии наук и искусств, член Авторского совета РАО, поэт, писатель, публицист;

Сергей Никоненко - Народный артист России, лауреат премии Ленинского комсомола, первый исполнитель роли Сергея Есенина в кино (Пой песню, поэт, 1971 г.), создатель Есенинского культурного центра, актер;

Наталья Шубникова-Гусева - Советский и российский литературовед, доктор филологических наук, руководитель изучения Творчества Есенина Института мировой литературы РАН;

Лариса Назарова-ГенеральныйдиректорБлаготворительногоФондаАктёров, почетный академик Российской Академии Художеств, засл.артистка России;

Борис Иогансон - Директор Государственного музея-заповедника С. А. Есенина, кандидат искусствоведения, автор научно-исследовательских работ по сохранению историко-культурного и природного наследия страны и другие.

Премия присуждается в 11 номинациях (в 2023 году введена дополнительная номинация - “Победное слово” для поэтов, которые сейчас находятся на линии огня и являются действующими бойцами и волонтерами СВО). Победителя в самой главной номинации «Большая премия» в этом году ожидает не только оценка высокого жюри, но и денежный приз в 100 000 рублей. Подробнее о номинациях https://eseninsergey.ru/o-premii/

«Независимая оценка жюри, возможность принять участие в конкурсе поэтам из самых удаленных уголков нашей страны, ближнего и дальнего Зарубежья, а также тем, кто сейчас борется за мир на передовой, воспитание любви к русской культуре, литературе и русскому слову - вот ключевые цели нашей литературной премии. И то, что она уже с 2005 года объединяет вокруг себя любителей русской словесности, актеров, музыкантов, поэтов, исследователей и писателей - это, наверное, определенный “знак качества” и доверия. Уверен, что Сергей Александрович одобряет и незримо поддерживает нашу “Есенинку” и, конечно, мы приглашаем всех неравнодушных к поэзии и творчеству Сергея Есенина посетить наше мероприятие и стать его частью», - прокомментировал заместитель председателя Комитета, председатель отборочного жюри Международной литературной Премии им. С. Есенина «О Русь, взмахни крылами - 2023», член Союза писателей России, ЛНР и ДНР, лауреат многих литературных премий, поэт, писатель и публицист Дмитрий Дарин.

Дата и время: 5 октября 2023 года, 18.00 - 21:00.

Место: Москва, Союз Писателей России, Столыпинский зал, ул. Комсомольский проспект, д.13, 2 этаж

Официальный сайт: www.eseninsergey.ru .

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