Союз частных музеев и коллекционеров представляет персональную выставку живописи Чарской «Зачарованный сад» с 4 августа в Доме музеев на ВДНХ.

«Зачарованный сад» – это выставка-рассуждение, выставка-эксперимент, позволяющая проследить переход от реализма к экспрессии, далее к абстракции, и от абстракции к декоративности.

На выставке впервые представлено более 20 произведений живописи Людмилы Чарской из коллекции автора, созданных в 2022 году и нигде ранее не экспонировавшихся. Картины объединены темой цветов и композицией: изображение как бы не помещается в рамках, а растения образуют сад. Цветы появляются, расцветают и создают свой особый мир, напоминающий райский сад, Эдем.

Живопись Чарской передаёт эмоциональный эффект, вызывающий настроение радости, идеи блага и созидания, дарит надежду на лучшее. Это призыв к размышлениям о Замысле Творца, гармонии, о смысле красоты.

Эта выставка – приглашение отвлечься, собраться с мыслями, может быть даже вспомнить детство и перезагрузиться в «зачарованном саду».

Картины – бутоны, которые должны распуститься и расцвести. А малый формат работ даëт возможность показать всю полноту замысла полотен в камерном пространстве зала Дома музеев.

Концепцию выставки дополняют цветочные композиции художника-нейрофлориста Татьяны Сорокиной и превращают пространство Дома музеев в «зачарованный сад».

Людмила Чарская родилась, живëт и работает в Москве. Окончила Московское академическое художественное училище памяти 1905 года (1996, факультет графического дизайна), Московский Полиграфический институт, факультет графики (2001). Участник Московского Союза Художников (МСХ), Союза Художников России (ВТОО СХР) МО, Творческого Союза Художников России (UNESCO) ТСХР

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