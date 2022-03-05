Союз кинематографистов России учредил «Фонд поддержки регионального кино»

В Москве, 3 марта 2022 года, в прошло первое заседание Совета Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России, зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ 18 февраля 2022 года.

В состав Совета Фонда вошли: Лариса Солоницына (председатель Совета) – первый заместитель Председателя Союза кинематографистов России, директор ФГБУК «Государственный центральный музей кино»; Андрей Ермак – министр культуры Калининградской области; Наталья Мокрицкая – генеральный директор «Москино»; Николай Новиков – постоянный представитель губернатора Омской области при Правительстве РФ; Юрий Куприянов – министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия); Михаил Калинин – генеральный директор ПЦ «Киновек»; Павел Печенкин – директор Международного кинофестиваля документальных фильмов «Флаэртиана»; Мария Финкельштейн – руководитель документальных программ ВГТРК; Дмитрий Якунин – руководитель Молодёжного центра Союза кинематографистов России, руководитель Всероссийского молодёжного кинофорума.

«Создание Фонда инициировано скорее извне, чем изнутри. Во время организации региональных питчингов и Всероссийского молодёжного кинофорума, Молодежный центр сталкивался с различными вопросами и просьбами о помощи. В свою очередь, я, когда пришла работать в Союз кинематографистов, тоже поняла, что практически каждый руководитель нашего регионального отделения или представительства обращается с различными просьбами. Масса таких запросов извне привела к тому, что мы создали инструмент, который может оказать системную помощь регионам в кинопроизводстве, образовании, прокате, исследованиях», – отметила Лариса Солоницына.

Первым проектом, который будет поддерживать Фонд, станет конкурс документальных фильмов «Россия – взгляд в будущее» с общим бюджетом на производство 150 миллионов рублей, 50% из которых будет направлено на поддержку киноальманахов хронометражем 75-90 минут, а 50% – на создание короткометражных фильмов продолжительностью 15-25 минут.

Характерной особенностью взаимодействия Фонда с авторами проектов является намерение организации оказывать сопровождение проектов на всех этапах его реализации. Для этого, помимо рассмотрения заявки будут проведены собеседования с заявителями, а проекты реализовываться с участием продюсеров Фонда.

Прием заявок на конкурс будет объявлен 10 марта на платформе www.script.moviestart.ru.

Помимо конкурса «Россия-взгляд в будущее» члены Совета Фонда рассмотрели другие приоритетные направления деятельности организации в текущем году. В их числе – соорганизация конкурса социальных роликов «Хорошая история» и проведение (по предложению Павла Печенкина) лаборатории неигрового кино.

Подробнее о деятельности Фонда поддержки регионального кинематографа «Союза кинематографистов России» и конкурсе «Россия-взгляд в будущее» можно будет узнать на сайте www.fundregion.ru после 10 марта 2022 г.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.