«Союзмультфильм» покажет раритетную коллекцию анимационных фильмов о цирке в рамках «Карандаш-феста» в г. Старице

«Союзмультфильм» покажет цикл анимационных фильмов о цирке и клоунах в рамках уличного фестиваля «Карандаш-фест» в г. Старице. Всего будет показано более 20 лент, среди которых фильмы из «золотой коллекции» и новые эпизоды популярных мультсериалов.

«Карандаш был не просто клоуном — он был гением своего жанра, наследие артиста до сих пор вдохновляет режиссеров, художников, мультипликаторов, — сказал генеральный директор киностудии Борис Машковцев. Анимацию и клоунаду в целом сближают гротеск, искренность и вневременность тем, цирковое искусство часто находит свое отражение в мультфильмах, подтверждение чему аудитория сможет увидеть в коллекции лент, которую мы представим в рамках «Карандаш-феста».

В первые два блока войдут классические анимационные фильмы, такие как: «Карандаш и Клякса — весёлые охотники» (реж. Евгений Мигунов, 1954), «Девочка в цирке» (реж. Валентина и Зинаида Брумберг, 1950), «Впервые на арене» (реж. Владимир Попов и Владимир Пекарь, 1961), «Каникулы Бонифация» (реж. Фёдор Хитрук, 1965), «Девочка и слон» (реж. Леонид Амальрик, 1969), «Лошарик» (реж. Иван Уфимцев, 1971) и др.

В третьем блоке будут представлены эпизоды новых мультсериалов киностудии: «Ну, погоди!» («Стоп, снято!»), «Чуч-Мяуч» («Водосточные виражи»), «Зебра в клеточку» («Увлекательный день»), «Енотки» («Один и вместе»), «Простоквашино» («МатроскоШарик»), «Крутиксы» («Плюмагеддон»), «Лудлвилль» («Снеговик»), «Мартышкины» («Мартышкин гол»), «Приключения Пети и Волка» («Дело о вине и Пруде Искупления»), «Монсики» («Веселые таланты»), «Умка» («Летучий медведь») и «Оранжевая корова» («Черное копытце»).