Создание виртуальной коллекции Политехнического музея продолжается

Проект Политехнического музея по созданию онлайн-коллекции «Штуки, механизмы и агрегаты Политеха» за полгода перешагнул рубеж в 100 оцифрованных экспонатов. Увидеть эти предметы из тематических собраний музея и узнать историю их создания можно, не выходя из дома, на платформе «Большой музей». Проект реализуется с апреля 2021 года при поддержке мецената Руслана Горюхина.

Оцифровка музейных ценностей — передовая современная тенденция. Она позволяет спасти редкие экспонаты от безвозвратной потери, улучшить условия их хранения и открыть доступ к ним для самой широкой аудитории. Эта практика даёт возможность, не выходя из дома, посещать известные музеи мира, знакомиться с жемчужинами мировой культуры и достижениями научно-технического прогресса.

Политехнический музей начал процесс оцифровки своих фондов в апреле 2021 года. За пять лет работы проекта планируется создать онлайн-экспозицию, в которой будет представлено 2500 ключевых предметов музейной коллекции и тематических собраний. В результате у жителей регионов России и зарубежных стран появится уникальная возможность познакомиться с частью обширного собрания, которое формируется на протяжении 150 лет.

За полгода работы проекта оцифрован и размещён в свободном доступе на платформе «Большой музей» 101 экспонат. Высокое качество изображений позволяет рассмотреть даже те нюансы, которые, быть может, остались бы незамеченными при посещении Открытой коллекции. Фотографии каждого предмета музейной коллекции сопровождаются подробным описанием истории его создания и принципа действия.

Посетители виртуальной экспозиции Политехнического музея уже сейчас могут увидеть советский телескоп АТ-1, специально разработанный для наблюдения за орбитальным полётом первого искусственного спутника Земли «Спутник-1» в 1957 году. Среди оцифрованных экспонатов — светильник для шести электродуговых ламп конструкции Павла Яблочкова, ставший самым ярким источником искусственного света во второй половине XIX века, и вертикальный сейсмограф Бориса Голицына, позволяющий фиксировать землетрясения и определять внутреннее строение нашей планеты. Здесь посетители увидят и узнают принцип работы первогомеханического дистанциометра. Он был создан ещё в 1840 году русским генералом-лейтенантом и инженером Александром Саблуковым и предназначался для измерения расстояний в одной из основных мер того времени — саженях.

В цифровой коллекции Политехнического музея представлены также редкий образец настольного телефона 1880 года американской Bell telephone company и первый серийный отечественный телевизор Б-2. Его смотровое окно, закрытое увеличительной линзой, давало чёрно-белое изображение размером всего 30×40 мм. Среди оцифрованных экспонатов уже можно найти советский бытовой пылесос «Сатурн» 1960-х годов, своим дизайном действительно напоминающий шестую планету Солнечной системы, а также киносъёмочный аппарат «Вариокамера», который позволил снимать фильмы с более крупным кадром плёнки и менять формат в зависимости от предпочтений оператора и режиссёра. Такая съёмка, о которой мечтал ещё Сергей Эйзенштейн, стала возможна лишь в 1960-х годах.

«Каждый из этих и других предметов обширной коллекции музея должен быть доступен для ознакомления максимально широкой аудитории и сохранён для потомков. Поэтому очень важно использовать все возможности, которыми располагает сегодня IT-сфера. Поддерживая данный амбициозный проект, я уверен в том, что виртуальная галерея экспонатов Политехнического музея обязательно займёт достойное место в ряду крупнейших онлайн-экспозиций мира», — говорит российский бизнесмен и меценат проекта Руслан Горюхин.

Оцифрованные предметы из коллекций Политехнического музея доступны на портале «Большой музей». А жители и гости столицы могут увидеть экспонаты на экскурсии по Открытой коллекции. Посещение фондохранилища с 2014 года проводится по предварительной записи на сайте музея.

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