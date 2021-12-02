Создатели «Фиксиков» включили в титры имена своих питомцев

Имена любимых питомцев, которые живут у сотрудников студии «Аэроплан», попали в заключительные титры серии «Голограмма» анимационного сериала «Фиксики». Герои в этом эпизоде невольно надевают на собаку что-то вроде пластикового намордника и потом делают все возможное, чтобы освободить ее от этой помехи.

«Думаю, что все помнят видео с дикими животными, которые попадали в “пластиковый плен”: волком с большой банкой на голове, морскими черепахами и дельфинами с обрывками сетей и другим мусором. От этого всегда сжимается сердце, – объясняет решение съемочной группы продюсер проекта «Фиксики» Оксана Гукасян. – Мы точно так же переживали за собаку в нашем мультфильме, которая полсерии бегала с пластиковой коробочкой на морде. И решили: хорошо бы поблагодарить тех животных, что всю жизнь проводят бок о бок с нами. В итоге многие сотрудники, увидев знакомые имена зверей в титрах, обрадовались едва ли не больше, чем своим собственным фамилиям. Будет замечательно, если коллеги из других российских проектов подхватят эту инициативу. Думаем, что это еще один способ проявить социальную ответственность анимации и сделать наш мир чуть-чуть добрее».

В титрах упомянуты 13 собак, 40 котов и кошек, 4 улитки и даже один богомол. Часть питомцев сотрудников были взяты из приютов для животных, и такие титры стали еще своеобразным знаком благодарности за труд зооволонтеров, через которых сегодняшние любимцы обрели свой дом.

Сотрудники студии «Аэроплан», входящей в ГК «Рики», в этом случае отчасти вдохновлялись опытом одной из самых известных мировых анимационных студий PIXAR, которая в титры к каждому своему полнометражному мультфильму включает список production babies – детей, появившихся у членов съемочной группы в период работы над фильмом. Считается, что это подчеркивает влияние личности и её семейного опыта на киноповествование.

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