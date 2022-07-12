Создатели «Финника» на «Российской креативной неделе»

10 июля 2022 года в Парке Горького в рамках проведения «Российской креативной недели» состоялась встреча с Еленой Чирковой, продюсером анимационного фильма «Финник» (ГК «Рики») и Михаилом Хрусталёвым, озвучившим главного героя картины. Инициатором мероприятия выступила ГК «Просвещение», главной задачей которой является популяризация и модернизация отечественной образовательной системы.

Стоит отметить, что большинство проектов ГК «Рики» созданы в жанре edutainment, то есть обучение через развлечение. В компании уверены, что такой прием в анимации способствует более гармоничной адаптации ребенка на всех этапах взросления, а также может стать базой в формировании образовательных программ школ будущего.

Собравшиеся задавали интересующие вопросы о том, как создавалась картина, почему у Финника такое необычное имя и в чем секреты озвучивания персонажей. Приятным бонусом для гостей стал показ любимых серий «Смешариков», «Фиксиков», «Бодо Бородо» и «ДиноСити».

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