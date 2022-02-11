Создатели комедии «Непослушник» выпустили эксклюзивное музыкальное видео

Сотни профессиональных хористов спели песню «Аллилуйя любви» (музыка Алексея Рыбникова, стихи Андрея Вознесенского) для финального эпизода фильма.

Премьера музыкального видео к фильму «Непослушник» состоялась сегодня на страницах социальной сети ВКонтакте. Впервые «Аллилуйя любви» прозвучала в таком грандиозном исполнении. Полностью этот музыкальный эксперимент смогут увидеть зрители «Непослушника» в кинотеатрах, а пользователи ВКонтакте уже сегодня получили возможность оценить уникальный фрагмент фильма.

Комедия «Непослушник» успешно стартовала в прокате 3 февраля, и продолжает получать высокие оценки зрителей в кинотеатрах. Трогательная комедия о настоящей любви привлекает внимание зрителей всех возрастов. Исполнитель главной роли Виктор Хориняк подчеркивает: «Мне понравился сценарий из-за истории любви, наверное, в этом и есть ответ, что для меня это самое важное!»

«Непослушник» — это история блогера-хулигана Димы (Виктор Хориняк), завоевавшего популярность своими скандальными и смешными «видосами». На него подписаны миллионы, он настоящая звезда. Но славу надо все время поддерживать, иначе рискуешь потерять все! В погоне за хайпом Дима заходит слишком далеко – теперь ему не избежать наказания за свои выходки! Чтобы скрыться от погони, блогеру-беглецу придется спрятаться там, где его точно не будут искать — в маленьком провинциальном монастыре, под чужим именем. Но прежде всего этот фильм – история любви, – единственного чувства, которое может спасти даже самого «отпетого» «непослушника»!

Режиссером ленты выступил Владимир Котт («Карп отмороженный»). Продюсер фильма — Георгий Малков. Главные роли исполнили Виктор Хориняк (трилогия «Последний Богатырь»), Аглая Тарасова (дилогия «Лёд»), Таисия Вилкова («Гоголь»), Максим Лагашкин («Жуки», «(Не)Идеальный мужчина») и Юрий Кузнецов («Огонь», «Ёлки последние»). Фильм выходит при участии телеканала «Россия 1».

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