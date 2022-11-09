Создатели проекта «Малышарики» выпустили инклюзивную серию

7 ноября создатели анимационного проекта «Малышарики» от ГК «Рики» и Кинопоиск выпустили новую серию «Ушки для Ушарика», в которой затронули вопросы социальной адаптации детей с нарушением слуха. В эпизоде появился новый персонаж – львенок Ушарик. Серия создана при участии специалистов программы слуховой реабилитации «Я слышу мир».

В рамках программы Студией Компьютерной Анимации «Петербург» еще в 2018 году был создан новый персонаж сериала «Смешарики» — львёнок Ушарик, олицетворяющий ребёнка с нарушенным слухом, и выпущен специальный эпизод для проекта «ПинКод» под названием «Уши для Ушарика». А 7 ноября 2022 года и самые маленькие зрители смогут познакомиться с этим героем в сериале «Малышарики».

«Да, так случается, что не все дети слышат одинаково хорошо. И нам очень хотелось через наших героев, донести главную мысль — ребёнок с нарушением слуха такой же, как и все. Он любит играть, читать, танцевать, дружить. Единственное, что отличает его, так это небольшое устройство за ушком, которое помогает ему лучше слышать. Начинать рассказывать о том, что все мы разные, необходимо с самого детства. Анимация, как мне кажется, самый простой, наглядный и понятный для ребенка процесс восприятия информации. «Ушки для Ушарика» — особая для всех нас серия. Это откровенный диалог с малышом на важную тему. И в дополнение, Сергей Васильев, наш музыкальный гуру, специально для нее сочинил и исполнил такую искреннюю композицию, которая вобрала все те смыслы, что мы закладывали в сюжет», — прокомментировала Аня Кораблева, продюсер проекта «Малышарики».

По сюжету одна из героинь, Тигруня, встречает нового друга – львенка, который несколько растерян и не реагирует ни на какие вопросы. Оказывается, вся причина в том, что он потерял свой слуховой аппаратик. Добрая воспитательница, голос которой подарила великолепная Мариам Мерабова, объяснила малышам, что бывают ситуации, когда ушкам нужно помогать с помощью специальных устройств. Все закончится хорошо. Малыши находят слуховой аппарат Ушарика и знакомятся с новым другом.

«Слух – это неотъемлемая часть познания мира. Потеряв его, человек лишается около 20% информации об окружающей среде, шанса на полноценную жизнь в обществе и возможности наслаждаться звуками. В России насчитывается более тринадцати миллионов людей с нарушением слуха, в том числе более миллиона — дети. В проекте «Я слышу мир!» главным выступает сам ребёнок и всё вращается вокруг него, вокруг его потребностей и возможностей. Поэтому в программе реабилитации специалистами были задействованы любимые анимационные герои всех детей. С появлением Малышариков, появилась идея создать нового персонажа Ушарика-Малышарика, который бы мог рассказать совсем юной аудитории на доступном им языке, что среди них есть особые детки, которые такие же как они, но слышат этот мир с помощью специальных аппаратиков», — прокомментировал Дмитрий Куликов, автор идеи и руководитель проекта.

Программа слухоречевой реабилитации «Я слышу мир!», созданная на основе инновационной психолого-педагогической методики, существует уже 15 лет. За это время ее специалисты помогли нескольким тысячам семей, где растут дети с нарушенным слухом. Это и участие в различных программах реабилитации, и мероприятия, направленные на социализацию и интеграцию малышей с кохлеарными имплантатами и слуховыми аппаратами в образовательную среду наравне со сверстниками, и дистанционная реабилитация, обучающие семинары, мультфильмы, фестивали и многое другое.

Новая серия «Ушки для Ушарика» и другие эпизоды «Малышариков» доступны на Кинопоиске.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.