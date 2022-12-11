Создатели сериалов «Дракошия» и «Спорт Тоша» выпустили новогодние песни

9 декабря состоялся релиз новогодних песен по мотивам анимационных сериалов «Дракошия» и «Спорт Тоша». Музыкальные композиции «Дракошный Новый год» и «Докатились! С новым годом!» уже можно послушать на всех крупных цифровых площадках.

«Песни заряжают новогодним настроением, приближая нас к самому волшебному празднику в году. Под них хочется водить хоровод вокруг елки, дарить подарки, собираться большой дружной компанией, чтобы от души повеселиться. Вы и сами не заметите, как начнете напевать и пританцовывать. Почувствуйте настоящий Дракошный Новый год!», – говорит Альбина Мухаметзянова, генеральный продюсер анимационной компании «ЯРКО».

Автором идеи сериалов «Дракошия» и «Спорт Тоша» является известный писатель Олег Рой. Проекты входят во франшизу «Дракоша Тоша», и производятся анимационной компанией «ЯРКО» (входит в группу компаний ГПМ КИТ в составе «Газпром-Медиа Холдинга»).

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