Создатели «Смешариков» поделятся секретами мастерства с участниками Арктической стартап экспедиции

В рамках Арктической стартап-экспедиции в треке «Сохранение культурного наследия через новые технологии» стартовал онлайн-курс, участники которого нацелены создать собственные анимационные фильмы о жизни северных народов, оживить персонажей любимых мифов и легенд. Они также будут разбирать бизнес-кейсы, обучатся азам бренд-маркетинга.

Эксперты анимационного рынка расскажут о работе международных анимационных студий от написания сценария до разработки маркетингового плана, о процессе создания персонажей.

В конце курса участники представят стратегии развития своих продуктов перед экспертами, потенциальными партнерами и инвесторами, а авторы выдающихся проектов получат возможность пройти стажировки в лучших студиях страны, предложения о сотрудничестве и ценные призы.

Организаторами Арктической стартап-экспедиции являются Республика Саха (Якутия), Фонд развития инноваций Якутии и Молодежный Северный Форум. Среди спикеров курса генеральный продюсер Riki Group («Смешарики», «Фиксики» и другие проекты) Юлия Николаева, генеральный директор группы компаний b4r Денис Кулаков, а также режиссёр, сценарист и писатель Ольга Упорова.

«Наша программа – это первый в своём роде анимационный образовательный проект Севера и Арктики, который будет интересен и полезен всем участникам – как начинающим, так и состоявшимся аниматорам и продюсерам. Это уникальная возможность получить знания и опыт от лидеров индустрии, показать свои проекты и идеи, получить обратную связь и вместе сделать фундаментальный рывок для развития креативной индустрии Севера и Арктики!», — отмечает Дария Башарина, эксперт в области бренд-менеджмента и маркетинговых коммуникаций, работавшая с такими брендами, как Hamleys, Lego, Hasbro, КиноПоиск, TikTok.

Курс бесплатный, занятия проходят в режиме онлайн. Вся программа рассчитана до 25 ноября 2022 года. Присоединиться к этому и другим курсам в рамках Арктической стартап-экспедиции можно в течение нескольких дней, подав заявку до 22 сентября (включительно) на сайте https://arcticse.com .

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