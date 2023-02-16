Создатели «Смешариков» выпустили долгожданные серии по сценарию Алексея Лебедева

16 февраля ГК «Рики» анонсировала выход на Кинопоиске сразу трех новых эпизодов «Смешариков», сценарий к которым написал легендарный Алексей Лебедев, благодаря которому на свет появилось более трехсот серий франшизы и полнометражный фильм. Зрители увидят как Лосяш борется с внутренними противоречиями, Бараш танцует подводное танго, Крош и Ёжик становятся русалками, а Копатыч грустит оттого, что его друзья покидают Землю.

«Так бывает, что некоторые истории ждут своего часа годами, при этом абсолютно не теряя своей актуальности, а порой напротив, появляются на свет в нужное время. Так произошло и сейчас. Спустя много лет мы воплотили замысел и, в год 20-летия проекта, представим новые серии о самых актуальных жизненных вопросах в авторском исполнении Алексея Лебедева, которое бесспорно считается поклонниками проекта каноническим. Это потрясающий баланс традиционных жанров драматургии, аллюзий и смысловых метафор, прекрасной музыки и режиссерских замыслов. Это будет цикл из 12 серии, который возвратит тех, кто вырос на Смешариках в их детство и юность», - прокомментировала Татьяна Павлова, продюсер сериала.

Первые три новые серии: «Лунатики», «Старики и море» и «Подлёдный лов» выходят на Кинопоиске 16 февраля. Над циклом работали мастера проекта: Денис Чернов, Алексей Горбунов, Джангир Сулейманов и другие.

Художественный руководитель и бессменный композитор сериала – Сергей Васильев вместе с Мариной Ланда написали и исполнили к одноименной серии ироничную песню «Подлёдный лов», которая наполнила сюжет яркими ритмами «ча-ча-ча».

Сам Сергей Васильев так прокомментировал новость:

«Алексей Лебедев не просто ведущий сценарист Смешариков. Это, по сути, человек, определивший интонацию всего сериала. Его стиль. Сложные характеры героев, глубокие, наполненные взрослым смыслом сюжеты, пронзительная, порой драматическая лирика и рядом, дерзкие культурные отсылки, юмор, обращенный к более старшему поколению – всё это объединило самого разного зрителя и стало залогом долголетия самого мультфильма».

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