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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUСоздатели видеоконтента получили гранты от VK

Создатели видеоконтента получили гранты от VK

editor
By editor
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Координационный совет выбрал победителей программы грантовой поддержки VK для создателей видеоконтента. Финансирование получит 21 проект авторов сообществ ВКонтакте из Бурятии, Татарстана, Липецкой, Тульской, Ульяновской, Московской областей и других регионов России.

VK запустила программу грантовой поддержки для создателей видеоконтента 15 октября 2024 года. На грант до 5 млн рублей претендовали авторы открытых сообществ, на которые подписаны более тысячи человек. Победители получают вознаграждение на создание развлекательно-образовательного видео в горизонтальном формате, длительностью от 10 минут.

Тематика длинного видео могла быть любой – от научпопа до кулинарии. Главное, чтобы контент носил нерекламный характер, а сообщество автора не содержало преимущественно коммерческий контент.

Программа была открыта для авторов контента в течение месяца. Всего авторы подали на грант 1 191 идею. Самыми популярными темами видео оказались культура, образование, интервью, путешествия и отдых, здоровье и психология.

Координационный совет VK выбрал 21 лучший проект. Среди них проект «Русский попс» про исследование российской поп-музыки с 1991 года до сегодняшнего дня, проект «Блогинг без возраста», который объединяет начинающих видеоблогеров старшего возраста и молодых топовых блогеров Москвы, проект «Человек на Земле. Ожидание, реальность и будущее», исследующий процесс переезда из города в сельскую местность и другие. С полным списком победителей можно ознакомиться в паблике VK Сообщества.

В составе координационного совета работали креативный продюсер телеканала ТНТ Вячеслав Дусмухаметов, директор по дизайну VK Артемий Лебедев, основатель и генеральный директор группы компаний DIDENOK TEAM Кирилл Диденок, генеральный директор медиахолдинга News Media Максим Иксанов, блогеры Александр Рогов и Влад А4, стендап-комик Варвара Щербакова и другие профессионалы из сферы медиа — топ-менеджеры VK, руководители крупнейших российских медиакомпаний и проектов, артисты и популярные блогеры.

«Гранты для создателей видеоконтента позволят победителям воплотить в жизнь проекты, на которые по разным причинам ранее могло не хватать ресурсов. Глобальная задача подобных инициатив — помогать авторам, в том числе, владельцам небольших сообществ, развиваться, реализовывать масштабные идеи и создавать увлекательный и разнообразный контент для пользователей VK», — Николай Дуксин, вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK.

«Мы планировали назвать больше победителей, но жюри подошло к выбору лучших идей максимально строго. В результате из почти 1200 заявок гранты получило очень ограниченное число авторов — те, кто предложил самые увлекательные и полезные аудитории проекты. Кроме того, VK Гранты — это возможность получить не только деньги, но и опытного напарника. Команда VK будет поддерживать победителей, контролировать эффективность и качество, в чем-то, если потребуется, помогать», — рассказала Мария Воробьева, директор департамента по работе с сообществами VK.

«Я думаю, что грантовая поддержка необходима, причем в разных сферах, не только в медиа. Потому что есть люди, у которых, к сожалению, нет возможности творить и не думать о деньгах. Надеюсь, что нам удалось распределить поддержку правильно — помочь авторам, у которых действительно есть классная мощная идея и большие перспективы», — Варвара Щербакова, стендап-комик, участница проектов «Женский стендап на ТНТ», «Женский форум».

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