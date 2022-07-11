Создавать новое! Импортозамещение заместили на Российской креативной неделе

На «Российской креативной неделе» состоялось образовательное шоу арт-кластера «Таврида», посвященное поиску ответа на вопрос, какое направление развития креативных индустрий является более перспективным – импортозамещение или создание нового.

Эксперты-спикеры разделились на две команды и детально обсудили, компенсировать ли эффект от ухода зарубежных компаний с российского рынка, заполняя опустевшие ниши, или создавать принципиально новые продукты. Перформативное начало сессии позволило всем участникам погрузиться в контекст дискуссии. Такое сочетание элементов шоу с традиционными форматами – один из ключевых принципов образовательной программы арт-кластера «Таврида» и будущего Университета креативных индустрий, который возводится в Крыму, в бухте Капсель под Судаком и откроется в 2023 году.

Основой дискуссии стала аналитика и инсайды, выявленные Лабораторией креативных исследований арт-кластера «Таврида». Согласно проведенному исследованию о потенциале импортозамещения в креативных индустриях, экспертное сообщество считает максимально актуальными следующие сферы: кинопродакшн, шоу-бизнес, мода, IT и архитектура. При этом эксперты старшего возраста говорят об импортозамещении, а молодое поколение считает, что принципиально важно создавать новое.

В дискуссии приняли участие: Виктор Абрамов, генеральный директор VK Records, генеральный директор INVITE MUSIC, экс-креативный директор группы компаний Black Star; Никита Спектор, креативный продюсер департамента видеоконтента и музыкальных сервисов VK; Алена Ткач, издатель журнала Marie Claire: Сергей Сысоев, основатель бренда SERGEY SYSOEV, член Ассоциации Высокой моды и прет-а-порте России, заведующий Кафедрой дизайна костюма РГУ Косыгина; Инна Королева, дизайнер, создатель дизайн-марки Inna Koroleva Lab; Максим Голованов, руководитель проекта +1Город, эксперт в области экологии и устойчивого развития; Юрий Омельченко, арт-блогер; Денис Колесников, саунд-продюсер; Сергей Шанович, продюсер, режиссер, дизайнер, основатель и креативный директор студии SHANDESIGN, член Академии Российского телевидения; Анастасия Белявская и Олег Сидоров (NANSI & SIDOROV), блогеры, финалисты телепроектов «Голос», «Ну-ка все вместе», «Новая Звезда».

Отвечая на вопрос о переименовании таких изданий, как Esquire, Vogue и Мen’s Health, Алена Ткач сказала: «Не совсем понимаю, как импортозаместить информацию. Это все равно что заменить воду. Вода – везде вода, так и с информацией, с новостями и модой. Да, многие издательские дома приостановили свою деятельность или заменили бренды. Но в нише издательской деятельности говорить об импортозамещении не очень корректно, так как все форматы здесь уже изобретены. Право выбора, как и прежде, остается за читателем, а как он отреагирует на переименование журналов и новые бренды, мы сможем узнать примерно через год».

Говоря о перспективах создания изданий нового формата на блокчейне, Алена Ткач подчеркнула: «Я очень верю в русских ребят. Наши технари, математики, которые качают Web 3.0, и разработчики, возможно, в связке со специалистами медиа создадут новый формат журнала в метавселенной. Где каждая статья будет в NFT, на смарт-контракте. Где можно будет перепродавать контент, а донаты будут определять, какие авторы должны получать гонорары и писать больше, а кому нет места в такой экосистеме. Это – будущее, и я верю, что здесь у наших специалистов большой потенциал».

В ходе дискуссии были озвучены конкретные предложения. Комментируя современное состояние индустрии моды в стране, член Ассоциации Высокой моды и прет-а-порте России, заведующий Кафедрой дизайна костюма РГУ Косыгина Сергей Сысоев сказал: «С началом новой России в индустрии моды появились сотни интереснейших имен. Государство могло бы помочь молодым российским дизайнерам с рекламой и продвижением, хотя бы донести роль и ценность дизайнера в создании продукта. Ведь сегодня труд дизайнера по-прежнему недооценен, а продукция швейных предприятий – вторична: либо повторяет известные бренды, либо занимается спецодеждой. Нужно поднять роль дизайнера как креативщика в создании продукта. Не знаю, можно ли на государственном уровне обязать промышленные предприятия работать с дизайнерами, делать коллаборации. Предоставить молодым дизайнерам торговые площади по льготной арендной цене было бы тоже очень кстати. Я давно мечтаю о модной улице молодых российских дизайнеров в центре Москвы».

Предлагалось создавать современные экосистемные проекты, агрегаторы, креативные кластеры. Объясняя, насколько это важно, дизайнер, создатель дизайн-марки Inna Koroleva Lab Инна Королева говорила: «Мой опыт показывает, что экосистемные проекты, агрегаторы, креативные кластеры – это то, что дает реальные возможности. В креативных кластерах по всей стране должна быть организована продажа национальных продуктов. У нас есть богатейшее наследие, очень много интересного материала, с которым необходимо работать. Если мы будем это делать, то обретем свое лицо, свой почерк, и наши дизайнеры станут востребованы во всем мире. Интересно аутентичное».

Дизайнера поддержал основатель и креативный директор студии SHANDESIGN Сергей Шанович: «Мы должны для безопасности нашей жизнедеятельности иметь собственные продукты во всех отраслях. В прошлые годы рынок был так устроен, что гораздо дешевле и проще было использовать иностранный продукт и не вкладываться в собственное производство. Произвести нужное количество одежды не сложно, для этого нам только нужен государственный протекционизм».

О приоритете создания оригинального нового продукта говорил и Виктор Абрамов, генеральный директор VK Records, генеральный директор INVITE MUSIC, экс-креативный директор группы компаний Black Star: «Мы думаем, как продвинуть нашу индустрию вовне. Но лучше делать новые формы и новых артистов на территории РФ. Давайте вернемся к основам – у нас столько продукта внутри, на который стоит посмотреть, у нас есть музыка, есть авторы, есть аутентичный звук и слова. <...> Чем нестабильнее автор, тем он ярче и привлекает больше внимания. Чем он больше похож на шаровую молнию, выпущенную без цели, тем больше людей на него отреагирует. Да, их сложно выявлять и проводить по их жизненному пути. Но в этом и есть интерес нашей работы – соприкасаться с самыми талантливыми людьми России. Главное – организовать систему раннего выявления талантов и их поддержки».

Во время дискуссии Сергей Сысоев и дуэт NANSI & SIDOROV договорились о создании коллаборации. Анастасия Белявская и Олег Сидоров выразили готовность написать музыку для модных показов.

Параллельно с сессией шло онлайн-голосование. Слушателям предлагали выбрать, что они считают более важным, копировать и замещать то, что ушло из России, или создавать что-то новое? По итогу опроса 86% респондентов поддержали создание, вывод на рынок и поддержку новых продуктов и проектов в сфере креативной экономики, подтверждая итоги проведенного ранее исследования.

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