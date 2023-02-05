Создавая, продавай

Знаком ли вам миф о бедном художнике? Может, вы и есть тот самый творец, создающий в стол или для друзей? Искренне хотите исправить своё положение, но до сих пор думаете, что ваши картины никому не нужны? Так дело только в вас! Вы сами запрограммировали себя на плохой результат. А что если попробовать? Или синдром самозванца уже не вылечить?

Как же много вопросов приходится прокручивать в голове творческой личности, заниматься излишним самокопанием. Одни застревают на этапе раздумий, а другие решаются превратить своё творческое дело в прибыльное.

Подкаст «А бизнес ли?», вышедший в январе 2023 года, прямое тому доказательство. В нём ведущие Гульнара Дахивник и Мария Оськина вместе с героями откровенно говорят об обратной стороне творческой деятельности. Выясняют, реально ли заработать на том, что не привыкли покупать? Ведь за хлебом в магазин идёт большинство, а интерьерные картины в плане продаж проигрывают. Страхи же, связанные с монетизацией продукта из категории «Ручная работа», разбирают досконально на нескольких этапах.

«Мы сами представители творческой профессии, в этом году заканчиваем факультет журналистики. Вместе с нами учатся и дизайнеры, и актёры. Всех нас объединяет не только любовь к творчеству, но и вопрос заработка на этом деле. Именно поэтому родилась идея записать подкаст, где нам лично удастся пообщаться с теми, у кого получилось и создать, и успешно продать. Каждый раз делаем ставки, кто выиграет в новом выпуске: творец или купец? Чтобы понять, о чём это мы, надо обязательно послушать хотя бы один выпуск. Эта история получилась честной и точно откликнется в сердцах творческих», - делятся девушки.

«А бизнес ли?» - это поиск ответа на вопрос о возможном синтезе бизнеса и творчества. Удалось ли авторам проекта его найти и подтвердилась ли их гипотеза? Узнать можно прямо сейчас.

Подкаст доступен на платформах: Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс Музыка, VK Музыка и др.

Приятного прослушивания. Вдруг и вы наконец-то решитесь представить своё творчество, которое так тщательно скрывали.

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