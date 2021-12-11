«Спаси меня»: рок-н-ролл от Мити Фомина и Димы Пермякова

0
18

10 декабря 2021 года соул-музыкант Дима Пермяков и звезда группы Hi-Fi Митя Фомин представили новый совместный трек, который рассказывает о безумной любви к девушке, о невозможности контролировать свои чувства.

Трек получился новаторским для Мити Фомина, поскольку жанр данной композиции отражает безбашенную рок-натуру. Именно этот трек по-новому раскрывает Митю, его внутренние рок-н-ролльские порывы и бешеную энергетику. А музыкант Дима Пермяков, сочинивший данный трек, внёс нотку прекрасного соула в песню. «Думаю, работа удалась», — утверждает Дима.

Трек доступен на всех площадках.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статья«Аномальная Лиза». Премьера спектакля в театре «Человек»

Похожие статьиПредоставлено автором

ПУБЛИКУЕМ КОММЕНТАРИИ ПОЗИТИВНО НАСТРОЕННЫХ ЛЮДЕЙ:

Оставьте ваш комментарий
Ваше имя