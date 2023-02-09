Speedrun: битва за золото

Финальный день предписывал спидраннерам идеальное исполнение с учётом субпикселей в Super Mario bros и прыжковых техник в Quake.

В походе за бронзой схлестнулись коллективы Tesla Squad и speedXATA. Последние сразу же подтвердили свой статус фаворита. В мирах Super Mario хамер бро «попортил кровь» Александру Kelnin Тынянову. А Наиль st4nzzz Бопежанов хоть и завалил эту аркаду жизнями своего героя, но показал в целом идеальный спидран для выбранной им небезопасной техники прохождения.

«Супер Марио это одна из самых беспощадных игр, несмотря на то, что все прекрасно ее знают. Порой аркада просто троллит людей!», - сокрушенно поделился «успехами» Александр Kelnin Тынянов.

«На соперника я не смотрел, гнал на полной скорости вперед. Да, в начале игры я собирал достаточно жизней. Потому, что знал, я буду много умирать. Стратегия у меня такая. Супер рисковая», - Наиль st4nzzz Бопежанов.

Для спринта по старой доброй стрелялке Quake, которой более четверти века, Евгений xSoapBubble Мартынов выбрал безопасную стратегию и плавно ранил, параллельно уничтожая мистических богов. Его визави - Вальдемар valdemarka Школа наступал ему на пятки, скипая все ловушки и врагов, импровизируя на ходу. По итогу, стратегия от xSoapBubble оказалась результативнее и развязка состоялась в решающем поединке в лабиринтах Resident evil 2 Remake.

Здесь Антон dakkaduck Беляков и Дмитрий Filonot Новичков показали возможности движка Re Engine во всей красе. Оба бегали за Леона простой сценарий. С задачей пройти игру нестандартным и очень быстрым способом лучше справился Filonot. Второй босс серьезно потрепал dakkaduck и Fil прошел эту игру меньшу, чем за 1 час. Бронзу, призовые и радость победы из Казани увозят киберспортсмены Tesla Squad team.

«Я большой фанат Resident Evil, много смотрел стрим трансляции. В один момент захотел сам попробовать. То, что я сегодня показал, это был четкий математический расчет», - поделился своим опытом призер Speedrun Фиджитал Игр 3 Дмитрий Filonot Новичков Tesla Squad.

«В каждой команде есть руина и я с гордостью таким являюсь. Но я не думал, что valdemarka окажется таким овощем», - прокомментировал причины поражения Антон dakkaduck Беляков из speedXATA.

Гранд финал

Борьба за золото и суперкубок Speedrun турнира Фиджитал Игры 3 оказалась мегажаркой. Буквально ноздря в ноздрю. Передавая друг другу пальму первенства Данила AniMeliodas и Евгений TGR Куренков неслись на всех парах спасать своих невест. В пятом мире Super Mario несколько раз сменился лидер, за счет обоюдных ошибок. Тут и случилась эта досада: Mel нажал не на ту клавишу и восстановился в самом начале аркады.

«По началу не пытался нафармить жизни и полетел вперед. На 5 уровне я просто начал руинить. Потом мискликнул и 5-й мир поставил точку», - поделился Данила AniMeliodas.

Во второй битве начались тай-брейки. В случае поражения команды Cheaters, победителями автоматом становились ранеры King of Milfs. Поскольку в Quake многое зависит от передвижения, прыжковые трюки решили исход поединка. Павел Mekarazium Гончаренко с помощью bunny hopping комбинаций эффективно уклонялся от огня противника и двигался быстрее, чем Илья GrustnikTV Ильинский, который показал здесь свой личный рекорд.

«Подготовка к соревнованиям проходила очень напряженно. Чтоб вы понимали за 1 месяц я должен был выбрать максимально подходящую стратегию на результат. Так у меня обозначился свой стиль. Я смог показать personal best, для меня это лучший результат. Распрыжка конечно сильно бустит и я обязательно эту технику буду разучивать»,- пояснил тонкости стрэф стратегии Илья GrustnikTV Ильинский.

«Я сомневался на протяжении всего рана. Он не учится за 1 месяц или за 2. Фишка в том, что bunny hopping очень трудно оттачивать. Максимально сложно получать постоянный результат. Тут однозначно нужен технический склад ума, чтобы осваивать эту технику», - раскрыл детали подготовки Павел Mekarazium Гончаренко.

Как и предполагалось, все разрешилось в третьем раунде финальных игр. Капитаны команд спринтовали в лаборатории Umbrella. За кулисами предсказывали мировой рекорд от PlayBilli из команды King of Milfs, но к 15-той минуте рана стало понятно - не сегодня. Зато Алексей DogMeats Шабалин огибая зомби по касательной спринтовал к заветному кубку. К тому времени у Данила PlayBilli Афанасьева возникли сложности с Адой, а затем ему подкинул проблем мутант Licker. В результате DogMeats показал результат близкий к мировому рекорду и принес победу Cheaters.

«Для меня этот турнир - невероятный спидран культуры в России. Мне все очень понравилось. Стресс был, но спидранеры с опытом постоянно с этим сталкиваются. Я выступаю на таких соревнованиях не первый раз и научился работать со стрессом. Хотя этому мы обучаемся по ходу всей карьеры», - подытожил свое выступление победитель Speedrun Фиджитал Игр 3 Алексей DogMeats Шабалин.

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