Спектакль «Бабий бунт в нашем колхозе» представят в театре «Русская песня»

В этот день хочется говорить о женщинах — сильных, волевых, целеустремлённых, способных взять ситуацию в своих руки… Словом, таких, как героини спектакля «Бабий бунт в нашем колхозе», поставленного Ниной Чусовой по мотивам произведений Михаила Шолохова. Шолоховские женщины и коня на скаку способны остановить, и войти в горящую избу и учинить самый настоящий бунт, чтобы доказать мужикам своим, что они тоже люди: и права имеют, и уважения достойны. Только посетив спектакль, зрители смогут узнать, чем же закончится противостояние между мужиками и бабами? Найдут ли они общий язык? Обретет ли хутор покой и гармонию?

20-е годы прошлого века – время, когда революционные идеалы потихоньку добираются до самых отдаленных уголков страны нашей, полным ходом идет становление Советской власти. Донских казаков прогрессивные мысли тоже не обходят стороной – они являются в образе «баламутки» и мятежницы Насти, борца за равноправие полов.

Под ее началом собрались нынче бабы и учинили бунт, дабы доказать мужикам своим, что они тоже люди: и права имеют, и уважения достойны. Закрутилась, завертелась вмиг коллизия, спокойная хуторская жизнь на том и кончилась. Бабы мужиков своих на произвол кинули и ультиматумы выдвинули. Знамо, есть за что!

Зачалась тут история, венец которой – единение да согласие ради мирной жизни на родной своей Земле…

В основе инсценировки спектакля «Бабий бунт в нашем колхозе» – рассказ «О Колчаке, Крапиве и прочем», а также страницы других произведений советского писателя, лауреата Нобелевской премии Михаила Александровича Шолохова.

Исполненные жизненного юмора и истинно народные по форме и духу произведения Шолохова обладают особой языковой поэтичностью. В них соединяются реализм и глубокая философия, трагизм и комедия. В спектакле «Бабий бунт в нашем колхозе» проза Шолохова обогатилась еще и многокрасочностью песенно-танцевального казачьего фольклора, живописными картинами самобытного уклада жизни постреволюционного хутора и цитатами из современной действительности. Благодаря блестящей игре актеров оживают шолоховские герои, наделенные поистине народными характерами – широкими и простодушными.

Только посетив спектакль, зрители смогут узнать, чем же закончится противостояние между мужиками и бабами? Найдут ли они общий язык? Обретет ли хутор покой и гармонию?

Спектакль «Бабий бунт в нашем колхозе» – это музыкальные картины по мотивам произведений Михаила Шолохова.

Когда? 25 марта в 19:00. Где? В театре «Русская песня» @folkteatr.ru .

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