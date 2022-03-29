Спектакль по роману Сэлинджера «Опрокинутый лес» представят в КЦ «Меридиан»

14 апреля 2022 года постановку представит театральная команда CoLibrium. В основе этого спектакля – произведение Джерома Дэвида Сэлинджера. В нём автор ставит достаточно непростые вопросы. Как любить человека, который балансирует на грани гениальности и безумия? Может ли любовь спасти его, или он обречён упасть в бездну?

Театральная команда CoLibrium создаёт постановки в жанре, который они называют Concerto libris (музыка vs книги). Здесь нет декораций, и спецэффектов, только музыка и слово. Эти два равноправных рассказчика позволяют воображению зрителя раскрыться в полной мере, так что каждый, в итоге, увидит свой собственный спектакль.

Историю расскажет Денис Некрасов – замечательный актёр, голосом которого говорят герои фильмов, мультиков и компьютерных игр. В исполнении лауреата международных премий Светланы Руденко и артиста оркестра Большого театра Ильи Юдина прозвучат произведения Франца Шуберта и Эрнеста Шоссона.

Начало в 19.00.

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