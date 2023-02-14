Спектакль «Щелкунчик» открыл фестиваль «Балетные истории: русская классика» в РГДБ

11 февраля 2023 года в концертном зале Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) состоялся премьерный спектакль «Щелкунчик» по мотивам знаменитого балета П.И. Чайковского, открывший фестиваль «Балетные истории: русская классика».

Фестиваль проводится благотворительным фондом Оксаны Федоровой в сотрудничестве с РГДБ и Мастерской балета Егора Симачева при поддержке Гранта Мэра Москвы с целью популяризации национального культурного наследия среди подрастающего поколения. Как отметила Оксана Федорова, «для каждого ребенка знакомство с культурным наследием начинается со сказок, и фестиваль призван через историю создания сказочных балетов П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева и Н.А. Римского-Корсакова стимулировать интерес детей к освоению богатейшего литературного и музыкального наследия, которым так знаменита наша страна».

Спектакль «Щелкунчик» объединил на одной сцене юных балерин из мастерской балета Егора Симачева – солиста Большого театра, выступивший режиссером-постановщиком фестиваля «Балетные истории: русская классика». Литературный контекст создания «Щелкунчика» представили студенты Московского Института театрального искусства имени народного артиста СССР Иосифа Кобзона - Денис Ушаков и Анастасия Сенникова. А музыкальным украшением спектакля стало выступление юных пианистов Джеймса Фролова и Инны Забрусковой в сопровождении музыкантов арт-проекта «Новая сказка» под руководством Константина Уварова.

Егор Симачев, выступивший в спектакле в роли П. И. Чайковского, подчеркнул: «Балет «Щелкунчик» был выбран для премьеры фестиваля по нескольким причинам: во всем мире он символизирует новогоднее волшебство, а на премьере в 1892 году главные партии – Мари и Щелкунчика – доверили практически ровесникам персонажей сказки Гофмана: Станиславе Белинской едва исполнилось 12 лет, а Сергею Легату – 17. И так сложилась традиция, что «Щелкунчик» становится дебютом для юных танцовщиков, их первым шагом на профессиональной сцене».

Для погружения в искусство балета перед спектаклем юные посетители библиотеки приняли участие в мастер-классе балерины Большого театра Ольги Баричка, а в финале представления приняли участие в увлекательной викторине на тему классического искусства.

Видеозапись прямой трансляции смотрите на сайте музыкальноепутешествие.рф.

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