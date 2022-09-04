Спектакль «Свадьба Фигаро» покажут в КЦ «Меридиан»

0
45

Творческое объединение ОпераLAB Международной вокальной студии Canta под руководством профессора Марио Диаза (Mozarteum Salzburg) представляет музыкально-драматический спектакль «Свадьба Фигаро».

Герой оперы Моцарта – простой, но находчивый парень. Фигаро с одинаковой лёгкостью стрижёт бороды и устраивает личную жизнь своих господ. Помимо прочего, он находится на пороге важного события – собирается сочетаться браком со своей возлюбленной, прекрасной Сюзанной. Но как это часто бывает в операх и в жизни, в какой-то момент что-то идëт не так… Гостей «Меридиана» ожидает история, придуманная Бомарше и остроумно рассказанная под бессмертную музыку Вольфганга Амадея Моцарта.

Когда? 22 сентября в 19:00.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяВ сентябре в рамках проекта «Подмосковный АРТ-Визит» пройдут концерты в пяти городских округах
Следующая статьяXII фестиваль «Органные вечера в Кусково» близится к завершению

Похожие статьиПредоставлено автором