Спектакль «Три дня дождя»: история о предательстве, покаянии и любви

6 августа в театрально-концертном зале дома Высоцкого состоится премьера режиссера Юлии Горбачевской. Новаторская постановка предлагает зрителям задуматься над основополагающими философскими вопросами, которые раскрываются через призму обжигающей встречи прошлого и настоящего.

История начинается, как детектив. В заброшенном доме встречаются брат и сестра: Настя и Яков. Сегодня они вступают в права наследства на известный роман, написанный их отцом. Но у адвоката выясняется, что их отец – Николай – неожиданно изменил завещание в пользу друга их семьи Филиппа, который является сыном давнего компаньона по работе. Когда-то, вместе с отцом Филиппа, Николай начал работе над своим звездным романом. Ситуация с наследством провоцирует конфликт, в результате которого пружина сюжета закручивается интригой. Яков пытается найти ответы в старом дневнике отца и обнаруживает запись о самых счастливых днях жизни - «о трех днях дождей» более 30 лет назад!

Повороты сюжета словно поддерживают тонкую нить между двумя поколениями – живущим и ушедшим из этого мира, но незримо оставшимся в нем через истории, предметы и воспоминания. Благодаря тонкой режиссерской работе, построенной на раскрытии психологических нюансов каждого героя, постановка обретает глубину. Символично, что действие сюжета развивается в одном пространстве на разных временных отрезках. В интерьерах старого дома будут развиваться две истории, которые неразрывно связаны друг с другом. Спектакль станет настоящим открытием для тех, кто любит добрые истории, заставляющие задуматься о вечном.

Режиссер: Юлия Горбачевская. Композитор: Степан Веселов. Художник-постановщик: Диана Фаткулина. Художник по реквизиту: Александра Познанская. Артисты: Николай Лютов, Ирина Крутик, Сергей Пропажин, Грета Сабурова, Сергей Гребенников.

Билеты по ссылке .

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