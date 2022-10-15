14 октября в продажу выходит первая специальная коллекция ТВОЕ и Музея русского импрессионизма. Новая линейка одежды вдохновлена картинами русских импрессионистов конца XIX – первой трети XX века из собрания музея.

В основу дизайна легли фрагменты произведений пяти художников: Николая Мещерина, Евгения Столицы, Михаила Шемякина, Тита Дворникова и Николая Дубовского, которые предпочитали работать на открытом воздухе и экспериментировали со светом и цветом. Дизайнеры сделали акцент на ярких деталях картин. Так, например, на рукавах свитшотов расцвели гиацинты – любимые цветы Михаила Шемякина, а футболку украсил принт, вдохновленный работой Евгения Столицы «Статуя Гермеса в парке».

В коллекции представлены пять женских моделей. Футболки и свитшоты выполнены из натурального хлопка. Расцветка коллекции понравится любителям осенней эстетики, поскольку дизайнеры взяли в основу глубокие и насыщенные цвета.

Приобрести коллекцию можно в розничных магазинах и на сайте ТВОЕ, а также в магазинусе «Серовин и Коров» на -1 этаже музея.

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