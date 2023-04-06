Специальный показ документального фильма «Свобода в квадрате» режиссера Анастасии Зверьковой ко Дню космонавтики

11 апреля, ко Дню космонавтики, в «Иллюзионе» состоится специальный показ документального фильма «Свобода в квадрате» режиссера Анастасии Зверьковой.

Фильм получил приз за лучшую режиссуру на фестивале документального кино «Форма жизни» в Перми и участвовал в конкурсных программах фестивалей «Мир знаний», «Окно в Европу», «Золотой ворон», «Человек и природа», документального и короткометражного кино в Ченнаи (Индия).

Молодой ученый в области космической медицины приезжает на антарктическую станцию «Восток», в самую холодную точку планеты, чтобы лучше понять – каково это, оказаться одному в открытом космосе? Готова ли к этому человеческая психика? Люди, оказавшиеся в антураже то ли документальных картин Вернера Херцога, то ли «Нечто» Джона Карпентера, дадут ему ответ на этот вопрос.

Анастасия Зверькова, режиссер: «Трудно поверить, что среди нас, в будничной суете, есть молодые ученые, ежедневные усилия которых нацелены на выход в дальний космос. Чтобы в будущем человек мог летать, они лишают себя свободы. Такова цена научных данных для исследования эффекта изоляции».

Показ состоится 11 апреля в 19:30. После показа пройдет обсуждение, в котором примут участие продюсер фильма Анастасия Алексеева, герои фильма – Николай Осецкий, участник 64-й российской антарктической экспедиции, научный сотрудник ИМБП РАН, и Стефания Федяй, врач-психиатр, врач по авиационной и космической медицине, участница эксперимента SIRIUS-19. Модератор – Александра Лаврова, продюсер проекта Страна.DOC.

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