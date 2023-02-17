10 февраля в центре Петербурга состоялось громкое открытие «Сплетни бар by Anna Asti»: Anna Asti открыла собственный бар в Санкт-Петербурге , где собрались не только петербуржцы, но и гости из других городов! Всего мероприятие посетило более 500 гостей, среди которых были блогеры, рестораторы и любители светский жизни северной столицы. Почетными гостями мероприятия стали: актриса, певица и телеведущая Настя Годунова, Виктория Майер, Виктория Быкова, а также хоккеист Иван Пивень и др.

Пресс-конференция

Настя Годунова

Со словами: «успехов нам и классных посетителей» Anna Asti разрезала красную ленточку в компании партнеров: ресторатора Павла Чеснокова, музыкального продюсера Сергея Балдина и топ-менеджера проекта Яны Локотош.

Затем на пресс-конференции по случаю открытия певица рассказала о специально разработанном меню и любимых фирменных коктейлях, названных в честь ее песен: «Повело» и «Феникс». Из меню Анна рекомендовала попробовать устрицы, тартар из говядины и сибаса с креветочной пеной на горячее.

После официальной части Анна переместилась за барную стойку и, вооружившись шейкером, приготовила один из фирменных коктейлей, угощая всех желающих.

Певица подарила бару бутылку игристого из личных запасов с подписью: «Пусть сплетни украшают твою жизнь».

На этом сюрпризы не закончились. Помимо основного зала в баре есть караоке-зал, для гостей которого Анна подготовила отдельный подарок — свой микрофон, украшенный стразами. Теперь каждый желающий сможет почувствовать себя звездой и спеть в него по крейзи-меню.

Завершился вечер зажигательной шоу-программой, центром которой стало живое выступление Anna Asti. Певица исполнила все свои хиты, а слова песни «По барам» зазвучали вдвойне уместно, учитывая обстоятельства. Теперь «Сплетни бар by Anna Asti» ждёт гостей по адресу: Санкт-Петербург, Конюшенная площадь 2 и каждый день с 12:00 до 5:00 утра.

В планах певицы — открытие Сплетни бар by Anna Asti и в других регионах и нашей страны, где, как и в Петербурге, знают и любят творчество певицы Anna Asti.

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