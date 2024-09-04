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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМир киноСпойлер второго сезона детективного сериала «Настоящий» с Егором Пазенко на Пятом канале

Спойлер второго сезона детективного сериала «Настоящий» с Егором Пазенко на Пятом канале

editor
By editor
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Настоящий

В провинциальном городке Старовольске жизнь не стоит на месте. Друг детства отца Александра, майор полиции Юрий Вязин стойко переносит переменчивое настроение беременной супруги Татьяны, по ночам ходит для неё в магазин за фисташковым мороженным. Иногда сбегает от таких капризов в баню с друзьями и называет эти посиделки оперативным заданием.

Служитель церкви Эдуард Клюев ухаживает за медсестрой дома престарелых Дарьей. Он надеется, что девушка согласится стать его женой.

В душе отца Александра кипят страсти. Он начинает сомневаться в правильности выбранного пути. Запавшая в его сердце Анна встретила мужчину и в любую минуту может решиться связать свою жизнь с новым избранником. Отец Александр продолжает рисковать жизнью, помогает своему другу Юрию в непростых расследованиях.

Анатолий Семенов, режиссер сериала «Настоящий-2»:

— Есть одно обстоятельство, которое отличает этот проект от всех остальных. Это главный герой, его суть. Священник, за спиной которого военная служба, действует нетипично и, в хорошем смысле, непредсказуемо. Этот человек умеет победить зло и словом, и делом, потому что хорошо обучен и тому, и другому. А слова его подкреплены многовековой мудростью православия. А это уже серьезная духовно-философская база, которая, с одной стороны, накладывает дополнительную ответственность перед зрителем, с другой стороны — открывает богатейшие возможности в раскрытии персонажей, решении сцен, конфликтов и финалов. Мы погружаемся в самые разнообразные слои борьбы добра со злом. Такой материал диктует и соответствующую атмосферу на съемочной площадке. Мы в прямом смысле привлекаем добро в производственную часть. Не остается нерешаемых проблем. Мы никогда не боимся неожиданных событий, которые не предусмотрены планом, потому что наш девиз на все съемочные дни: «Бог всегда за нас».

Иногда помощь требуется и самому отцу Александру. В городке появляется человек, который не успокоится, пока не увидит священника мертвым.

Одно радует Волкова: его младший брат Максим отошел от криминала, избрался в депутаты и возглавил комитет по финансам, чем нажил себе врага в лице мэра родного Старовольска. Пристальное внимание со стороны депутата к операциям с бюджетными деньгами сильно пошатнуло финансовое благосостояние чиновника.

Тем временем в Санкт-Петербурге кто-то начинает убирать бывших авторитетов, которые отошли от криминальных дел. В списке значится и имя Максима. Сможет ли отец Александр спасти брата? Кто убивает журналистов провинциального издания? Как поймать искусного мошенника, который использует нейросети и не оставляет следов?

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