Спойлер второго сезона детективного сериала «Настоящий» с Егором Пазенко на Пятом канале

В провинциальном городке Старовольске жизнь не стоит на месте. Друг детства отца Александра, майор полиции Юрий Вязин стойко переносит переменчивое настроение беременной супруги Татьяны, по ночам ходит для неё в магазин за фисташковым мороженным. Иногда сбегает от таких капризов в баню с друзьями и называет эти посиделки оперативным заданием.

Служитель церкви Эдуард Клюев ухаживает за медсестрой дома престарелых Дарьей. Он надеется, что девушка согласится стать его женой.

В душе отца Александра кипят страсти. Он начинает сомневаться в правильности выбранного пути. Запавшая в его сердце Анна встретила мужчину и в любую минуту может решиться связать свою жизнь с новым избранником. Отец Александр продолжает рисковать жизнью, помогает своему другу Юрию в непростых расследованиях.

Анатолий Семенов, режиссер сериала «Настоящий-2»:

— Есть одно обстоятельство, которое отличает этот проект от всех остальных. Это главный герой, его суть. Священник, за спиной которого военная служба, действует нетипично и, в хорошем смысле, непредсказуемо. Этот человек умеет победить зло и словом, и делом, потому что хорошо обучен и тому, и другому. А слова его подкреплены многовековой мудростью православия. А это уже серьезная духовно-философская база, которая, с одной стороны, накладывает дополнительную ответственность перед зрителем, с другой стороны — открывает богатейшие возможности в раскрытии персонажей, решении сцен, конфликтов и финалов. Мы погружаемся в самые разнообразные слои борьбы добра со злом. Такой материал диктует и соответствующую атмосферу на съемочной площадке. Мы в прямом смысле привлекаем добро в производственную часть. Не остается нерешаемых проблем. Мы никогда не боимся неожиданных событий, которые не предусмотрены планом, потому что наш девиз на все съемочные дни: «Бог всегда за нас».

Иногда помощь требуется и самому отцу Александру. В городке появляется человек, который не успокоится, пока не увидит священника мертвым.

Одно радует Волкова: его младший брат Максим отошел от криминала, избрался в депутаты и возглавил комитет по финансам, чем нажил себе врага в лице мэра родного Старовольска. Пристальное внимание со стороны депутата к операциям с бюджетными деньгами сильно пошатнуло финансовое благосостояние чиновника.

Тем временем в Санкт-Петербурге кто-то начинает убирать бывших авторитетов, которые отошли от криминальных дел. В списке значится и имя Максима. Сможет ли отец Александр спасти брата? Кто убивает журналистов провинциального издания? Как поймать искусного мошенника, который использует нейросети и не оставляет следов?